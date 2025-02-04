渣馬下周日起跑 港鐵提早開車

今屆有逾7.4萬名跑手參賽，其中超過1.5萬人、來自101個國家和地區屬非本地跑手，當中包括有14男10女頂尖跑手參賽。所有項目終點均設於維多利亞公園，全馬及半馬均由尖沙嘴彌敦道出發，其他起點則設於港島不同位置。賽事首度移師至啟德體育園體藝館派發選手包，將設逾40個攤位的博覽會，亦將於明日起一連4日在同一場地舉行，各界專家將解說運動相關議題。

林穎璋赴日戰半馬破PB迎渣馬

對於沒報名人士出現在跑道上如何應對，中國香港田徑總會行政總監伍于豪表示，持有效號碼布的跑手方可進入起點，「我們會以跑手及工作人員的安全為先，不希望發生不愉快事件，若勸喻無效，我們都需要尋求執法人員協助」。另問到本地跑手的全馬挑戰組限時完賽獎金由上兩屆1萬元減至今屆僅1000元，田總主席關祺稱適逢比賽25周年，與贊助商討論後才派發特別獎金。

至於將參與渣馬的香港跑手林穎璋，前日於日本香川丸龜國際半馬賽事，跑出1小時5分20秒打破個人最佳成績（PB），首15公里更跑出45分47秒，比2020年黃尹雋跑出46分55秒舊港績更快，或破港績下迎接渣馬賽事。