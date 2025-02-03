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體育

維拉負狼隊即擴軍 傳借入拉舒福特阿辛斯奧增鋒力

【明報專訊】英超球隊曼聯自葡萄牙籍主帥魯賓艾摩廉由去年11月上任後，英格蘭國腳鋒將拉舒福特的上陣機會寥寥可數，他昨傳已到阿士東維拉進行體測，並以外借方式加盟，同時20歲丹麥籍左閘柏德列多古落實以2500萬鎊（約2.4億港元）由意甲的萊切加盟「紅魔」。

27歲的拉舒福特今季為紅魔在聯賽上陣15場貢獻4入球及1次助攻，惟艾摩廉接掌後，他自去年12月13日歐霸作客柏辛域陀尼亞後便未再上陣。

根夏續約狼隊至2029年

據報維拉主帥艾馬利對拉舒福特深感興趣，決定在轉會窗關閉前借用至季尾，並支付其七成薪酬；而紅魔昨則落實以2500萬鎊從萊切簽入柏德列多古，簽約至2030年。

此外，狼隊昨晨於聯賽主場以2：0擊敗維拉，其中攻入1球的巴西籍鋒將馬菲奧斯根夏，賽後落實與球隊續約至2029年；而維拉則據報已同意從法甲勁旅巴黎聖日耳門（PSG）借用西班牙籍翼鋒馬高阿辛斯奧。

至於愛華頓昨先憑中場杜哥利接應門將比克福特助攻，僅花10.18秒閃電開紀錄成英超史上第4快入球，再有前鋒比圖比東卡梅開二度，以及另一鋒將伊利文尼戴耶於完場前「埋齋」，終在這場護級戰主場以4：0大勝李斯特城，取三連捷後以23戰得26分領先暫列尾三兼踢多1場的「狐狸」9分。而修咸頓則藉中場阿里布及中鋒保羅安亞祖各建一功，作客2：1險勝葉士域治，結束英超13場不勝頹勢，惟仍以24戰得9分續排榜尾。

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