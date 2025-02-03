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體育

沙拿起孖領紅軍折「茅」穩坐榜首 登英超總入球榜第6 淡化紀錄放眼爭冠

【明報專訊】今季在聯賽及歐聯聯賽階段皆強勢領放的英超勁旅利物浦，昨晨憑炙手可熱的埃及國腳翼鋒穆罕默德沙拿梅開二度，作客淨勝般尼茅夫兩球。「紅軍」全取3分後不單續以56分穩居榜首，而且已錄得聯賽連續19場不敗，同時終結般茅英超連續11仗不敗強勢。今季聯賽已21次破門、英超累積達178球登上總入球第6位的沙拿，賽後強調現階段球隊上下應「保持謙虛」。

利物浦與般尼茅夫甫開賽即製造不少攻勢，主隊的安東尼施美安曾在20分鐘勁射中柱不入，10分鐘後紅軍就憑加普搏得12碼，沙拿一蹴而就助客軍領先1球完半場。換邊後戰至75分鐘，沙拿在右路發難後起左腳妙射得手，助利物浦奠定2：0勝局。美中不足的是此仗踢至70分鐘疑因大腿受傷被調離場的紅軍守將阿歷山大阿諾特，勢錯過周中英格蘭聯賽盃4強對熱刺的次回合賽事。

史諾讚艾利臣屢化險為夷

隨着沙拿在般尼茅夫身上獨建兩功，這名埃及翼鋒在英超已經累積178個入球，超越車路士名宿林柏特升上英超總入球榜第6名，距離第5的阿古路只有6球之差。不過沙拿賽後受訪時未有談及太多個人紀錄，並強調捧走英超錦標才是目前至為重要的任務，「我們要做的，就是認真對待每一場比賽。我之前已說過很多次，球隊最主要目標就是英超冠軍。如今我們就在正確的方向前進」。紅軍領隊史諾則承認對般尼茅夫一役「贏得毫不輕鬆」，並指除了梅開二度的沙拿外，交出4次撲救的門將艾利臣比加也是另一重要功臣。

韋斯咸征車路士 樸達首倒戈

另一邊廂，聯賽表現反覆的車路士明晨將於主場與韋斯咸合演倫敦打吡，同時亦將是客軍新任領隊樸達「倒戈戰」。提起在史丹福橋領軍僅7個月即被炒的歷史，樸達則自嘲道：「回首當時的情况，或者被（車路士）辭退，對我反而是最好的安排。執教車路士當然是一次難忘的學習經歷，但在球壇上你總會經歷起跌。」此外，有傳今季已5次因犯錯直接導致球隊失守的「藍戰士」門將羅拔山齊士將被貶為後備，會方欲羅致多蒙特門神基哥高保取而代之。

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