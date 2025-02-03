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體育

體壇快訊：杜凱琹星洲大滿貫首圈止步

【明報專訊】WTT乒乓球新加坡大滿貫昨續演，港隊一姐杜凱琹在女單首圈以局數0：3不敵去年改為代表澳門隊的前國家隊好手朱雨玲。另一港將林依諾則同以0：3負予國家隊的陳幸同。男單方面，世界一哥的國家隊星將王楚欽以3：0輕取日本隊的宇田幸矢，晉級次圈後將遇主場球手彭科恩。

網傳服禁藥 馬貝利報警

近日有自稱是NBA名宿馬貝利的私人助理在抖音稱，馬貝利昔日在中國CBA聯賽效力期間曾使用禁藥，又稱對方的體能師可能曾提供禁藥予孫楊，導致後者涉違禁而被國際泳聯罰停賽的事件。對此二人昨同發聲明否認，孫楊表示將追究一切造謠、誹謗者的法律責任；去年以高才通資格取得香港身分證的馬貝利，則表明相關內容完全失實，並已分別在香港和北京報警，追究相關法律責任。

梅安尼起孖率祖雲反勝安軍

祖雲達斯昨於意甲迎戰安玻里，雖開賽4分鐘被倒戈的客軍後衛迪施基利奧先破門，但「老婦人」換邊後靠新兵前鋒高路梅安尼在61及64分鐘梅開二度，為新東家上陣兩場已入3球，加上杜辛華荷域及法蘭斯高干斯卡奧完場前各入1球，助球隊以4：1反勝有中場尤素夫馬列於84分鐘領紅的安玻里，走出各賽事近3戰不勝頹勢。迪比利再戴帽領PSG大勝

巴黎聖日耳門（PSG）昨晨於法甲有翼鋒奧士文尼迪比利繼日前歐聯挫史特加一役後，連續兩仗連中三元，加上前鋒干卡路拉莫斯末段梅開二度，作客以5：2擊敗比斯特，賽後20戰15勝5和得50分穩居榜首。

卡尼50戰德甲入55球寫歷史

德甲「一哥」拜仁慕尼黑昨在主場迎戰基爾，在下半場54分鐘已遙領4：0，惟客軍在62分鐘追回一球後再有前鋒史克薛斯基在補時梅開二度，惜為時已晚終以3：4僅負。值得一提的是，是役起孖的卡尼成為首名在德甲上陣50場便攻入55球的球員。

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