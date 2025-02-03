皇馬敗走愛斯賓奴四連勝終止 二哥馬體會輕取馬略卡追近

【明報專訊】皇家馬德里昨晨於西甲作客愛斯賓奴「賠了夫人又折兵」，不但有主力中堅魯迪格早段傷出，更被主隊於末段射入奠勝球，以0：1飲恨而回，聯賽四連勝走勢告終。賽後主教練安察洛堤承認麾下表現未如理想，同時批評球證未向敵衛卡路士羅美路一次從後踢跌基利安麥巴比的犯規動作判罰紅牌感莫名其妙。
昨仗擁有近八成控球率的皇馬開賽15分鐘有中堅魯迪格拉傷右大腿退下火線，6分鐘後鋒將雲尼斯奧斯祖利亞曾將皮球送入網，但球證指助攻的麥巴比在過程中推人犯規判入球無效。久攻不下的「銀河艦隊」戰至85分鐘更被愛斯賓奴藉一次反擊，由左閘卡路士羅美路接應右路傳中近門射入，終爆冷以1：0擊敗皇馬，隔逾3年再挫對方，令皇馬聯賽四連勝走勢告終，但賽後仍以22戰得49分居首。
賽後安察洛堤表示：「己隊把握力確實可以做得更好，防守亦非完美，因此這樣的賽果是合理的。」不過他同時質疑球證在61分鐘一次麥巴比在右路策動反擊時，被卡路士羅美路從後踢跌僅判黃牌的決定，「這是很醜陋的攔截犯規，我不明白為何不是紅牌」。至於馬德里體育會昨憑森美爾連奴及基沙文各建一功，主場2：0輕取馬略卡，以22戰得48分續居次席，追至落後皇馬1分。巴塞隆拿昨晚則在主場1：0小勝艾拉維斯。
巴塞女足6年主場首敗
另外，巴塞女足昨晨在女子西甲聯賽主場意外以1：2不敵護級分子利雲特，錄得自2019年2月以來，近6年主場首敗，但賽後仍以17戰得48分高踞榜首。