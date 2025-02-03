皇馬敗走愛斯賓奴四連勝終止 二哥馬體會輕取馬略卡追近

昨仗擁有近八成控球率的皇馬開賽15分鐘有中堅魯迪格拉傷右大腿退下火線，6分鐘後鋒將雲尼斯奧斯祖利亞曾將皮球送入網，但球證指助攻的麥巴比在過程中推人犯規判入球無效。久攻不下的「銀河艦隊」戰至85分鐘更被愛斯賓奴藉一次反擊，由左閘卡路士羅美路接應右路傳中近門射入，終爆冷以1：0擊敗皇馬，隔逾3年再挫對方，令皇馬聯賽四連勝走勢告終，但賽後仍以22戰得49分居首。

賽後安察洛堤表示：「己隊把握力確實可以做得更好，防守亦非完美，因此這樣的賽果是合理的。」不過他同時質疑球證在61分鐘一次麥巴比在右路策動反擊時，被卡路士羅美路從後踢跌僅判黃牌的決定，「這是很醜陋的攔截犯規，我不明白為何不是紅牌」。至於馬德里體育會昨憑森美爾連奴及基沙文各建一功，主場2：0輕取馬略卡，以22戰得48分續居次席，追至落後皇馬1分。巴塞隆拿昨晚則在主場1：0小勝艾拉維斯。

巴塞女足6年主場首敗

另外，巴塞女足昨晨在女子西甲聯賽主場意外以1：2不敵護級分子利雲特，錄得自2019年2月以來，近6年主場首敗，但賽後仍以17戰得48分高踞榜首。