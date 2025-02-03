本田享受初戰賀歲盃 盼在港推4人賽

本田圭佑昨早到港會足球場觀戰其創辦的「4v4少年足球比賽香港站」，有20支U11本地球隊即場比賽，爭今夏於東京舉辦的首屆4v4亞洲盃參賽資格。他為香港站冠軍球隊頒獎之餘，並抽空接受本報訪問。他表示兩年前起創辦4v4青年錦標賽，認為現在是時候將賽事擴展到亞洲其他地方，讓各分站冠軍今夏參與這賽事的小型亞洲盃，「如果小朋友將來想成為足球員，從4對4足球比賽開始會是不錯的鍛煉，講求速度和集中，亦要思考。我希望香港將來也有4對4的足球文化」。

為重遇舊戰友卡卡高興

本田圭佑前晚首參與賀歲盃，下半場入替並在互射12碼第6輪射入，助世界明星隊擊敗香港明星隊捧盃。他稱非常享受參與賀歲盃，「之前我不會參加這類名宿賽，不過剛好來港辦賽，行程配合到，故受邀下參加賀歲盃。很高興重遇朋友卡卡（2014年初在AC米蘭做過半季隊友），或曾對過的對手。我們在賀歲盃差點落敗，所以很開心助球隊勝出，也很榮幸可跟很久沒見的中田英壽交談，他是世界級及日本傳奇球星」。