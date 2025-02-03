傑志3球輕取東方 破敵軍跨季21場不敗 卡度素：向爭冠邁進

盧比度認東方處艱難期

傑志前鋒迪美路夫昨開賽8分鐘頭槌開紀錄，並於31分鐘助攻予中場費蘭度輕鬆射入，加上另一中場利亞倫在補時4分鐘門前「執雞」，半場領先3球。換邊後雙方未添紀錄，「藍鳥」終在主場以3：0取勝，打破東方跨季港超21場不敗身，以6勝5和1負得23分續排第3，分別追至踢少1場的東方1分及踢多1場的大埔6分，下周日將作客標準流浪；東方則在本周六主場對冠忠南區。

東方主教練盧比度賽後稱麾下將面臨困難時期，「即使未來簽下12名外援，但只有6人能上陣，挑戰是在於了解如何取代失去的本地球員」。他又補充道：「球員已意識到將輸掉更多比賽，但我對球隊過去一年的表現感自豪，包括跨季21場不敗紀錄」。而下半場突決定換出門將葉鴻輝，盧比度解釋因對方擔心腿部受傷，稍後將檢查評估傷勢。

另邊廂，今屆香港足總盃起連續兩年獲冠忠巴士集團有限公司冠名贊助，命名為「冠忠巴士60週年足總盃」，標準流浪昨在大埔運動場與北區於法定時間內以1：1言和，加時上半場13分鐘靠劉智樂建功，隊友伊巴謙雖在6分鐘後兩黃一紅被逐，但無阻以2：1反勝北區，下月1日將於青衣運動場與理文爭入4強。