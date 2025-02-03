明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

傑志3球輕取東方 破敵軍跨季21場不敗 卡度素：向爭冠邁進

【明報專訊】傑志昨在港超憑迪美路夫、費蘭度及利亞倫各入一球，在旺角大球場共1589名球迷見證下，主場以3：0輕取東方，打破對方今季及跨季21場聯賽不敗身。傑志主帥卡度素賽後表示球隊正向爭冠的道路邁進，「我們已縮小與大埔及東方之間的差距，目前對這兩隊的戰績同佔優勢」。

盧比度認東方處艱難期

傑志前鋒迪美路夫昨開賽8分鐘頭槌開紀錄，並於31分鐘助攻予中場費蘭度輕鬆射入，加上另一中場利亞倫在補時4分鐘門前「執雞」，半場領先3球。換邊後雙方未添紀錄，「藍鳥」終在主場以3：0取勝，打破東方跨季港超21場不敗身，以6勝5和1負得23分續排第3，分別追至踢少1場的東方1分及踢多1場的大埔6分，下周日將作客標準流浪；東方則在本周六主場對冠忠南區。

東方主教練盧比度賽後稱麾下將面臨困難時期，「即使未來簽下12名外援，但只有6人能上陣，挑戰是在於了解如何取代失去的本地球員」。他又補充道：「球員已意識到將輸掉更多比賽，但我對球隊過去一年的表現感自豪，包括跨季21場不敗紀錄」。而下半場突決定換出門將葉鴻輝，盧比度解釋因對方擔心腿部受傷，稍後將檢查評估傷勢。

另邊廂，今屆香港足總盃起連續兩年獲冠忠巴士集團有限公司冠名贊助，命名為「冠忠巴士60週年足總盃」，標準流浪昨在大埔運動場與北區於法定時間內以1：1言和，加時上半場13分鐘靠劉智樂建功，隊友伊巴謙雖在6分鐘後兩黃一紅被逐，但無阻以2：1反勝北區，下月1日將於青衣運動場與理文爭入4強。

上 / 下一篇新聞