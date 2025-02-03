當錫投湖人聯盟震動 與占士組雙核 戴維斯轉戰獨行俠

根據ESPN記者Shams Charania的消息指，獨行俠、湖人及爵士昨同意達成一宗三方交易，其中湖人將獲得獨行俠的星級後衛盧卡當錫、前鋒克里巴及馬基夫摩里斯；獨行俠將獲湖人中鋒安東尼戴維斯、後衛麥斯基斯迪及湖人2029年首輪選秀權；而爵士則獲得湖人後衛賀特舒希芬奴、湖人原本從洛杉磯快艇換來的2025年次輪選秀權，以及獨行俠的2025年次輪選秀權。

當錫結束逾6年得州生涯

此宗交易意味由2018年選秀探花身分加盟獨行俠後已漸成該隊頭號球星的當錫，將結束逾6年在得州的職業生涯，轉戰加州，並會與已年屆40歲的勒邦占士組成「雙核」，帶領湖人爭取佳績。至於曾偕占士在2019／20年球季領銜為湖人贏得總冠軍的安東尼戴維斯，則結束在「紫金軍團」逾5年的球員生涯，首度轉戰該支得州勁旅。

獨行俠名將諾維斯基社交網表無奈

消息一出籃壇亦為之震撼，昔日曾寄望當錫接棒成獨行俠領軍人物的名宿「德國槍」諾維斯基，在個人社交網X以無奈圖像表達心情；而密爾沃基公鹿球星「字母哥」安迪度高安普、費城76人星將安必特及鳳凰城太陽雙星杜蘭特與戴雲布克卡，均為該宗轉會感愕然，其中布克卡更表示：「這是不可思議的，因為大家都會認定當錫這樣的球隊標誌性球星是『非賣品』，但事實卻非如此，或許這就是商業世界的現實吧。」不過，昔日在邁阿密熱火時期曾伙占士贏得總冠軍的名宿韋迪則樂見其成，並表示「我喜歡這交易！」

賽事方面，湖人昨於NBA常規賽憑占士獻「三雙」的33分、11個籃板及12次助攻，領銜作客以128：112擊敗紐約人，兩連勝後以28勝19負暫列西岸第5位。