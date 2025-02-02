報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年2月2日星期日
世界明星隊贏12碼奪蛇年賀歲盃 20,013人入場稍遜上屆 主辦方認少許失望 指賽事精彩值票價
李康廉再建功 射破施治成美好回憶
尼泊爾跑手Nugo四徑首名衝線 共計11人完賽「生還」
快艇作客捕「蜂」 夏登8000助攻創里程
體壇快訊：黃鎮廷闖星洲大滿貫正賽
SUN周日體育直播賽程
阿仙奴迎曼城惹火戰 夏蘭特首循環屢生事 馬加希斯誓以牙還牙
尼馬返山度士 披比利10號球衣
足壇快遞：干帥領米蘭倒戈國米
SUN周日體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
世界明星隊贏12碼奪蛇年賀歲盃 20,013人入場稍遜上屆 主辦方認少許失望 指賽事精彩值票價
李康廉再建功 射破施治成美好回憶
尼泊爾跑手Nugo四徑首名衝線 共計11人完賽「生還」
快艇作客捕「蜂」 夏登8000助攻創里程
體壇快訊：黃鎮廷闖星洲大滿貫正賽
SUN周日體育直播賽程
阿仙奴迎曼城惹火戰 夏蘭特首循環屢生事 馬加希斯誓以牙還牙
尼馬返山度士 披比利10號球衣
足壇快遞：干帥領米蘭倒戈國米
世界明星隊贏12碼奪蛇年賀歲盃 20,013人入場稍遜上屆 主辦方認少許失望 指賽事精彩值票價
李康廉再建功 射破施治成美好回憶
尼泊爾跑手Nugo四徑首名衝線 共計11人完賽「生還」
快艇作客捕「蜂」 夏登8000助攻創里程
體壇快訊：黃鎮廷闖星洲大滿貫正賽
阿仙奴迎曼城惹火戰 夏蘭特首循環屢生事 馬加希斯誓以牙還牙
尼馬返山度士 披比利10號球衣
足壇快遞：干帥領米蘭倒戈國米
prev
next