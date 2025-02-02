世界明星隊贏12碼奪蛇年賀歲盃 20,013人入場稍遜上屆 主辦方認少許失望 指賽事精彩值票價

賀歲盃連續兩屆由FWD富衛保險冠名贊助，並再次上演由海外傳奇球星組成的世界明星隊對陣港將組成的香港明星隊戲碼，上屆世界明星隊大勝7：3。今屆世界明星隊陣容續星光熠熠，包括前金球獎得主卡卡與李華度、車路士舊將夏薩特、艾殊利高爾及門神施治，加上曾效力傑志的科蘭聯同曼聯兩大老將傑斯與史高斯，以及曼城前隊長大衛施華等。香港明星隊則有黃洋、山度士、李健和及陳肇麒等前港腳在陣。

加西亞梅開二度 盧均宜極刑戰宴客

香港明星隊早段靠李康廉頻頻邊路推進，在31分鐘由他接應陳肇麒橫傳撞入領先。世界明星隊39分鐘憑夏薩特後腳妙傳，造就傑斯窄角度起腳扳平。不過香港明星隊完半場前藉李康廉單刀赴會再下一城，半場領先2：1。世界明星隊下半場由英格蘭前國門占士入替傷出的施治，但他換邊後不久即被鞠盈智挑射笠死。然而世界明星隊憑路爾斯加西亞在74和87分鐘頭頂腳踢建功，在法定時間追成3：3。兩隊需互射12碼分勝負，世界明星隊首6輪皆中，香港明星隊則盧均宜在第6輪操刀被占士撲出，令賀歲盃連續兩屆落在世界明星隊手中。

今屆賀歲盃入場入數較上屆稍跌，辦賽的ProEvents國際文娛管理主席金偉明賽後承認對此少許失望，但仍稱比賽精彩值回票價，「今屆球員年紀後生了，唔係個個大肚腩，節奏上落快，入球一樣多。球迷覺得精彩，球員也樂在其中」。對於李華度與卡富等在未射12碼已離場、傑斯等球星在互射12碼階段操刀後隨即步回更衣室。金偉明透露部分名宿需趕凌晨航班離港，「他們零時半飛，踢完已晚上10時許，所以一定要放他們走先」。對於有指贊助商FWD富衛保險昨午舉辦的賽前午宴，安排及秩序混亂導致一眾球星提早離場，部分球迷因而未能完成大合照環節。金偉明稱有關事宜將交由贊助商處理。富衛保險回覆，對於有少部分球迷未能參與大合照，已即時與受影響球迷溝通及承諾退款安排。

金偉明透露今夏欲在啟德再辦賽

金偉明另透露賀歲盃後的辦賽計劃，有意趁今年5至7月邀請外隊來港在啟德體育園比賽，稱與相關球隊洽談進度近九成，認為外隊造訪啟德主場館意欲大，「每隊我接觸的球隊，都表示希望來啟德體育場，好少可有這麼新的球場踢」。