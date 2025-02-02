尼馬返山度士 披比利10號球衣

尼馬早前與沙特阿拉伯聯賽球會希拉爾解約，昨落實二次加盟山度士，該隊副會長邦拿維迪斯說：「這半年合約只是初步，我們定會盡力留住他，希望他能和我們一起至明年的世界盃。」尼馬則為能披上山度士已故名宿比利的10號球衣感到榮幸。

杜蘭拉莫斯分投艾納斯蒙特雷

尼馬於2009年以17歲之齡在山度士展開職業賽生涯，上陣225次入136球和貢獻64次助攻後離隊，先後效力巴塞隆拿、巴黎聖日耳門和希拉爾，但加盟希拉爾不久便因左膝十字韌帶斷裂而長唞1年，總計只上陣7次只入1球。

另今季在阿士東維拉不時後備上陣建功的鋒將祖漢杜蘭，落實轉投暫列沙特聯第3位的艾納斯，將穿上9號球衣，與基斯坦奴朗拿度（C朗）及沙迪奧文尼合作攻堅。據報該名21歲哥倫比亞國腳是次基本轉會費為7700萬歐元（約6.2億港元）。他近3季為維拉上陣78次入20球。另上季結束後被西維爾放棄沙治奧拉莫斯，賦閒7個月後，與墨超球會蒙特雷簽約1年，這名38歲西班牙籍中堅將披93號球衣比賽。