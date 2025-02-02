阿仙奴迎曼城惹火戰 夏蘭特首循環屢生事 馬加希斯誓以牙還牙

阿仙奴vs.曼城 now611／621台 明晨00：30直播

未計英超今晨賽果，阿仙奴及客軍曼城同是23戰以47分和41分排次席和第4，分別落後少踢1場的一哥利物浦6分和12分，而主隊領隊阿迪達賽前說：「若在這場大戰報捷，將對球隊的往後爭冠具鼓舞作用。」然而，兩軍去年9月首循環的「牙齒印」或將左右大局。

當日佔主場之利的曼城藉後衛史東斯補時建功逼和2：2後，隊友艾寧夏蘭特故意從後將皮球擲向敵衛加比爾馬加希斯的頭部卻沒被罰，之後該名挪威隊前鋒在重新開球後又撞向對方中場湯馬士柏迪，惹來兩軍另一次衝突，而加比爾馬加希斯賽後則稱「我們將會在主場等待他們」，疑暗示將會以牙還牙。

兩軍主帥賽前淡化緊張關係

哥帥：互相尊重 阿迪達：專注比賽

另外，曼城主帥哥迪奧拿當日賽後曾抨擊阿仙奴以「黑暗藝術」骯髒地比賽，為兩軍火上加油，但這名西班牙籍名帥昨表示，與昔日在「藍月」共事3年半的阿迪達關係良好，「我們現在雖各有工作，卻一直互相尊重」，阿迪達亦說：「我不會將私事帶到球場去，只會專注於比賽。」

曼聯迎水晶宮前簽阿仙奴小將

基斯活特戴帽 森林贈白禮頓7蛋

同日兩支日前直闖歐霸16強的曼聯及熱刺，將分別主場對水晶宮及作客賓福特。近5場英超主場1勝4負的「紅魔」昨與來自阿仙奴青年軍的18歲中堅赫雲簽約4年半，但前鋒拉舒福特則盛傳獲阿士東維拉垂青有意借用。另近7場英超1和6負的熱刺有中堅達古仙成為第9個「十字軍」，爭取擺脫下游添難度。

此外，上場英超作客吞般尼茅夫5蛋的諾定咸森林，昨返主場藉白禮頓中堅李維士鄧克上半場12分鐘擺烏龍先開紀錄，基比斯韋特及基斯活特亦建一功擴優勢，後者下半場再下兩城完成「帽子戲法」，加上尼高威廉斯及祖達施華未段再添入球，終助森林7：0大勝，賽後24戰得47分。