體壇快訊：呂樂樂曾曉昕泰國賽8強止步

吳詠琳無緣新加坡正賽

WTT乒乓球新加坡大滿貫昨在新加坡體育城續演。港將吳詠琳於女單外圍賽次圈遇上中華台北隊的鄭先知，首局先取11：3下，以8：11、5：11及11：13，以局數1：3反負。出戰男單次圈的黃鎮廷和陳顥樺，則分別淘汰希臘和法國球手過關。

尼裔Nugo四徑領群雄

「香港四徑超級挑戰」踏入第4日，尼泊爾裔跑手Nugo Yamanath Limbu早前跑畢麥理浩徑及衛奕信徑後，昨午再以10小時42分鐘27秒完成港島徑，並隨即趕至梅窩完成最後一「徑」鳳凰徑，爭取破天荒第3次以60小時內衝線膺賽事「完成者」。

韋迪揭前年患癌切右腎四成

NBA名人堂級名宿的「閃電俠」韋迪在前晚播出的個人節目，首次透露於2023年底曾因罹患癌症而切除四成右邊腎臟，這名43歲傳奇球星承認當時或是他一生中最脆弱的時刻。另NBA昨公布本月中上演的全明星賽後備名單，其中聖安東尼奧馬刺中鋒雲班耶馬等6人首度入選。