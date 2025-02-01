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體育

體壇快訊：呂樂樂曾曉昕泰國賽8強止步

【明報專訊】港隊羽毛球女雙組合呂樂樂／曾曉昕昨出戰泰國大師賽8強，在為時32分鐘的賽事中直落15：21及9：21，不敵印尼隊的瑪雅莎尼／拉瑪丹蒂。此外，國家隊昨公布本月中青島舉行的亞洲混合團體賽名單，去夏巴黎奧運後一直休戰的女單前一姐陳雨菲在列。

吳詠琳無緣新加坡正賽

WTT乒乓球新加坡大滿貫昨在新加坡體育城續演。港將吳詠琳於女單外圍賽次圈遇上中華台北隊的鄭先知，首局先取11：3下，以8：11、5：11及11：13，以局數1：3反負。出戰男單次圈的黃鎮廷和陳顥樺，則分別淘汰希臘和法國球手過關。

尼裔Nugo四徑領群雄

「香港四徑超級挑戰」踏入第4日，尼泊爾裔跑手Nugo Yamanath Limbu早前跑畢麥理浩徑及衛奕信徑後，昨午再以10小時42分鐘27秒完成港島徑，並隨即趕至梅窩完成最後一「徑」鳳凰徑，爭取破天荒第3次以60小時內衝線膺賽事「完成者」。

韋迪揭前年患癌切右腎四成

NBA名人堂級名宿的「閃電俠」韋迪在前晚播出的個人節目，首次透露於2023年底曾因罹患癌症而切除四成右邊腎臟，這名43歲傳奇球星承認當時或是他一生中最脆弱的時刻。另NBA昨公布本月中上演的全明星賽後備名單，其中聖安東尼奧馬刺中鋒雲班耶馬等6人首度入選。

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