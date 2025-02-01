般茅屢挫強敵 無懼利物浦來襲 古華特大勇有力扭轉對賽劣績

般尼茅夫於2022年重返英超，過去兩季先後以第15和12名衝線，今季經歷首12輪跌跌碰碰後脫胎換骨，近11戰7勝4和，總計其11場勝仗中，手下敗將有客軍阿仙奴、曼城、熱刺、諾定咸森林、紐卡素、主隊白禮頓、曼聯，並能作客打和車路士，而來自西班牙巴斯克區的「鬥牛軍」名宿領隊伊拉奧拿是將佳績歸功於全隊的樂觀態度，「即使我軍也長期傷兵眾多，但每周都會為一場新的比賽做足準備，好讓球迷好好欣賞」。

要數「般茅」此際當「弗」射手非荷蘭隊名宿古華特之子祖斯甸古華特莫屬，事關踏入2025年後，他在英超和英格蘭足總盃共上陣5次入6球和交出3次助攻，或有力協助球隊改寫過去11次碰利物浦10次落敗的劣績，而有鋒將迪亞高祖達續因傷避戰的「紅軍」則有守將祖高美斯復操，有望養傷1個月後復出

阿米朗離紐卡素回巢亞特蘭大聯

同日愛華頓主場對李斯特城的下游搶分大戰前，「拖肥」中場奧利爾文加拉因十字韌帶重創提早收咧，隊友前鋒卡維特利雲也因觸傷腿筋休戰數周。紐卡素迎戰富咸前，則有巴拉圭籍的翼鋒米基爾阿米朗（圖中，影片截圖）回巢美職聯的亞特蘭大聯，簽約至2027年。此外，下周一凌晨主場大戰曼城的阿仙奴，被英足總起訴上場英超作客贏狼隊期間，未能控制後衛利維斯史基利領紅被逐後，眾隊友包圍球證奧利華的不當行為。