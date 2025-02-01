中田英壽驚喜現身簽名會

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2025年2月1日星期六
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【明報專訊】賀歲盃舉行前夕主辦單位昨舉行了世界明星隊見面會，除了世界明星隊當中16位名宿，特意來港觀賽的日本前國腳中田英壽（右）亦驚喜現身，難得地跟已購票的球迷簽名合照。
（相片由公關提供）
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