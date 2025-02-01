名宿雲集大球場 爭蛇年賀歲盃 主辦方透露已售逾2萬門票 冀重振香港辦賽名聲

世界明星隊vs.香港明星隊 ViuTV 99台 晚上20：00直播

賀歲盃連續兩屆由FWD富衛保險冠名贊助，今屆當中有13名曾獲歐聯冠軍及5名世界盃冠軍成員獻技，並前晚在港欣賞賀歲煙花匯演。昨賽前記者會上，世界明星隊名宿與香港明星隊代表聚首一堂。前者除了昨才抵港的卡卡及本田圭佑未能到場，其餘16名球星如傑斯、史高斯、科蘭、夏薩特、大衛施華、卡富，以及將連續兩屆參賽的李華度和占士，聯同將入場觀賽的日本前國腳中田英壽都有到場；香港明星隊則有山度士、陳偉豪、黃洋及唐建文等7名前港腳亮相。

艾殊利高爾笑盼聯手巴西名宿

車路士兩名前球星夏薩特與艾殊利高爾代表上台分享感受。首次訪港的夏薩特前年10月掛靴，今屆以34歲成最年輕參賽球員。相隔14年再訪港的艾殊利高爾則笑言：「能夠與李華度和卡富這些在2002年世界盃把我們摧毀的球員並肩作戰，都是一種樂趣，希望能讓球迷享受場精彩比賽。」當年日韓世界盃8強，巴西隊以2：1淘汰英格蘭隊並奪冠。

今屆賀歲盃獲「M」品牌認可，並有ViuTV免費直播。主辦賽事的ProEvents國際文娛管理主席金偉明表示，賽事首次在中國、澳門、日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、新加坡、印尼和越南轉播，預計全球收看人口最多可逾8億人。他又透露已售出逾兩萬張門票，有望超過上屆20,340人入場，「目前已覆蓋成本，但賽事成功與否不止看收益，關鍵是能否吸引更多人『塞爆球場』，今屆直播旨在配合政府宣傳香港，作為盛事你不能只掛幾個氣球」。

主辦方籲欲辦外隊賽者認真對待

去年多次外隊訪港踢表演賽均掀起風波，如阿根廷球王美斯去年初隨美職國際邁阿密來港無落場、年底皇馬巴塞名宿表演賽，在賽前見面會被投訴費高等4位皇馬名宿提早離開未為購票球迷簽名。金偉明不評論其他主辦方處理手法，僅稱：「我們不止一年，已連續兩年邀請球星過來，亦正舉行見面會，有沒有爭吵？聽不到吧，若其他主辦方真的想在這一行賺錢，就認真地去對待這件事，我衷心希望大家把整個圈子做得好。」