東方挫理文奪銀牌開年 巴杜姆一劍封喉 隊史12次登頂

銀牌決賽連續兩年安排在大年初二舉行。足總賽前安排醒獅表演和點睛儀式助興，又邀請球員生涯先後效力兩隊的退役港腳李康廉手持冠軍盾牌進場，中場休息時間更設小遊戲與球迷互動；東方和理文則在場外攤檔售賣限量福袋。

葉鴻輝稱錦標為換血球隊注信心

兩軍在冬季轉會窗同經歷大換血，東方此戰有塞爾維亞籍中堅米祖域「地標」，理文則有日前回巢的港足後衛余煒廉「擔正」。東方開賽10分鐘後持續壓制理文，終戰至32分鐘憑梁冠聰右路開出角球，由巴杜姆鶴立雞群頂入先拔頭籌。東方39分鐘再由梁冠聰利用死球，造就另一射手巴科爾把皮球送入網窩，惟旁證示意越位在先判無效。理文換邊後靠翼鋒艾華頓頻頻右路推進製造威脅，但以寡敵眾下未有斬獲。東方終維持1：0勝果，繼2019／20年球季後再於決賽力克理文，相隔兩屆再次捧走冠軍銀盾。

盧比度拒大事慶祝放眼大戰傑志

東方對上兩屆銀牌決賽分別互射12碼及加時不敵傑志，今屆捲土重來贏下錦標。兩年前曾因飲恨罕有流下男兒淚的葉鴻輝，這次終笑逐顏開，認為錦標為經歷換血的球隊注入信心，「我們有成績是靠一個團隊，不是踢個別一兩個球員。論球員質素我們可能未必很好，但踢整體時我相信會發揮得好」。對於賽後獲選球迷票選最佳球員，他稱「球迷緣」不多，獲獎還是高興，「要投獎項的話通常沒我份，可能我沒拉票吧。不過我知很多球迷一路支持我」。

東方主教練盧比度則明言，球隊封王後不會大事慶祝，隨即準備下周日鬥傑志的港超大戰。至於昨仗交出助攻的東方守將梁冠聰，賽後當選由在場傳媒選出的決賽最佳球員。

此外，本月先後離隊轉戰中甲的東方舊部余在言和吳宇曦，賽後均現身隨東方大軍參與頒獎禮並領獎。至於將於明晚出戰蛇年賀歲盃的英格蘭前國腳門將占士，同現身觀戰並與東方職球員合照，亦被球迷紛紛索取簽名。