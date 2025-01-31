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體育
2025年1月31日星期五
曼城絕處逢生躋歐聯16強附加賽 反勝布魯日將鬥皇馬或拜仁 哥迪奧拿認艱難
羅渣士戴帽領維拉上尾班車入16強 杜蘭屈堅斯傳他投
多蒙特輕取薩克達鎖附加賽席 高華接帥位簽約1年半
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【明報專訊】（請看附圖）
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