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體育

羅渣士戴帽領維拉上尾班車入16強 杜蘭屈堅斯傳他投

【明報專訊】英超球會阿士東維拉昨晨於歐聯聯賽階段最後一輪，憑鋒將摩根羅渣士「連中三元」，領銜在主場以4：2力克蘇超班霸些路迪，以8戰得16分排第8位，取得最後一席直入16強。

今季在英超暫列第8的阿士東維拉，近期陣中多名戰將牽涉轉會消息當中，其中今季以後備殺手身分屢屢「士哥」已入7球的哥倫比亞國腳前鋒祖漢杜蘭，昨仗僅列後備未有落場，更據報將在日內以6400萬鎊（約6.2億港元）轉會費加盟沙特聯豪門艾納斯。至於中場貝安迪亞則落實外借至德甲勁旅利華古遜至季尾。而陣中首席射手的英格蘭國腳奧尼屈堅斯，近日則獲英超勁旅阿仙奴出價6000萬鎊（約5.8億港元）求購，但據報已被維拉回絕。

賽事方面，維拉是役續派屈堅斯掛帥，伙拍羅渣士、積及藍斯及里安拜尼攻堅，其中羅渣士開賽3及5分鐘便個人梅開二度。雖然球隊在36及38分鐘被些路迪前鋒阿當伊達同樣兩分鐘內連下兩城扳平，但形勢佔優的維拉於60分鐘靠屈堅斯的入球再領先，即使他7分鐘後因跣腳而射失12碼，不過戰至補時1分鐘助攻予羅渣士建功，助後者完成「大三元」，終在主場以4：2力克些路迪，賽後8戰得16分位列第8，以1分之微力壓隨後5支球隊，取得直入16強的最後一席。

利物浦副選負燕軍無損榜首

阿仙奴反克基羅納取季席

另外，賽前已取直接出線16強資格的榜首之師利物浦，昨派副選征戰燕豪芬，最終以2：3吞下今屆首敗，但仍以8戰得21分首名出線。而阿仙奴昨亦在半力出擊下作客以2：1反勝已篤定出局的西甲球隊基羅納，8戰得19分以第3名出線，令英超有3支球隊皆以前8名身分直入16強。

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