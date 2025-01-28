體壇快訊：戴偉浚左膝重創休9個月

國米大勝萊切續追拿玻里

意甲衛冕之師國際米蘭昨晨憑大衛法迪斯、拿達路馬天尼斯、杜費斯及泰尼米建功，作客以4：0大勝萊切，賽後21戰得50分續排次席，落後多踢1場的榜首拿玻里3分。拉素主場以1：2負費倫天拿後以39分續名列第4；AC米蘭補時連入兩球主場以3：2反勝帕爾馬後得34分排第7位，落後第6位「費倫」兩分。

馬賽負尼斯遭PSG拋離

馬賽昨晨在法甲作客以0：2不敵尼斯，近兩場聯賽只獲1分下，賽後雖以19戰得37分續排第2，但已被一哥巴黎聖日耳門（PSG）拋離10分，得33分的尼斯則以1分反壓里爾升上第4位。德甲方面，有前鋒馬莫殊轉會曼城的法蘭克福，憑鋒將伊傑迪基梅開二度，作客打和賀芬咸2：2，賽後19戰得37分續排第3。

巴西U20南美賽挫玻軍

12屆冠軍的巴西隊，日前在委內瑞拉舉行的U20南美青年錦標賽B組首輪吞阿根廷隊6蛋，昨在次輪以2：1挫玻利維亞隊，賽後兩戰得3分排第3，與少踢1場的次席厄瓜多爾隊同分。同日阿根廷與哥倫比亞隊各一言和，賽後兩戰得4分，哥軍則以1戰得1分排第4，而兩連敗的玻利維亞以0分包尾。

SGA領雷霆返勝軌

奧克拉荷馬雷霆昨早於NBA常規賽有球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大攻入全場最高35分，領銜作客以118：108擊敗波特蘭拓荒者重返勝軌，賽後以37勝8負續穩居西岸榜首，領先次席的侯斯頓火箭6.5場勝差。另外，香港時間昨早為NBA名宿高比拜仁空難意外逝世五周年，賽會及其母會洛杉磯湖人均撰文悼念這名一代籃壇傳奇。