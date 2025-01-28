馬天尼斯領曼聯險勝富咸 艾摩廉贏波慶生 暗示福仔復出無望

曼聯此役上半場陷於被動，但仍能逼和0：0，更於78分鐘憑守將利辛度馬天尼斯射門「省」中敵衛腳部，皮球之後曲墜「笠死」富咸門將賓特尼奴奠定勝局，賽後以23戰得29分升上第12位，落後排第10的富咸4分。曼聯賽前傳言拉舒福特獲「解凍」，卻最終再被棄用，魯賓艾摩廉解釋道：「這關乎每次的訓練，那是你考察球員的時候，若事情沒變，我一定不會改變主意……這場比賽我寧願派遣佐治域達爾（曼聯龍門教練）後備上陣，也不會讓每天練習時沒全力以赴的球員披甲。」他又打趣謂，自去年11月開始執教「紅魔」後是老了10年。

熱刺反負李城 近7輪不勝

熱刺藉鋒將李察利臣在33分鐘打開紀錄，卻被客軍李斯特城前鋒占美華迪及中場艾簡奧斯下半場46和50分鐘破門反負1：2，近7場英超1和6負，以23戰續得24分排第15位，領前以16分排尾三的狼隊8分，而結束七連敗的李城則以17分升上尾四。同日水晶宮主場負賓福特1：2，阿士東維拉1：1打和客軍韋斯咸。

奧利華與家人被恐嚇 警方調查

此外，英格蘭專業裁判組織（PGMOL）證實，英超球證奧利華日前向阿仙奴後衛利維斯史基利直紅驅逐出場引起爭議後，與家人一起被恐嚇，警方已就事件展開調查。「兵工廠」當日作客以1：0挫狼隊。