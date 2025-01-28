東方理文初二爭銀牌 角逐今季首冠 盧比度賀蘭特首領軍交鋒

東方vs.理文 周四下午15：00 旺角大球場開賽 票價：$120 / 50

今屆東方先後擊敗冠忠南區及標準流浪，連續3屆晉身決賽；理文則在8強大勝北區後，再於4強以2：1擊退衛冕之師傑志。兩隊曾在2019／20年一屆決賽交手，東方當時憑陳浩瑋及現效力理文的艾華頓尾段各入一球贏2：0。

盧比度冀速戰速決 證新兵可候命

馬希偉盼先踢出表現待外流機會

香港足總昨午舉行賽前記者會，兩隊主帥盧比度與賀蘭特、聯同東方鋒將馬希偉及理文中堅杜度出席先禮後兵。決賽當日場內有舞獅表演，以及向入場觀眾派發薯片及飲品；半場休息時亦會有小遊戲，讓球迷有機會走落旺角場一展球技。

兩隊季中陣容均有一定變動，東方有一對中堅高素巴耶夫離隊及丹尼爾因傷收咧，並簽入塞爾維亞籍中堅米祖域及哥倫比亞籍後衛卡路士填補空缺，而港腳余在言及吳宇曦外流中甲，有上季中超浙江隊中場顧斌加盟；理文則有兩名外援夏馬特及馬天尼斯提早解約，簽入阿富汗國腳翼鋒施卡達利、港足前鋒劉家喬，並借用效力英甲球會韋甘比的33歲英籍中堅泰法蘇尼。

東方上兩屆決賽均踢足120分鐘不敵傑志，盧比度笑言不希望今次再踢到加時，「緊接下周日我們再有港超要對傑志」。他確認一眾新兵均可在決賽候命，並透露早前出戰省港盃的港足鋒將黃皓雋將轉投中超球隊。對於多名港將隊友外流，馬希偉稱替他們高興，「自己都想外流，但會等這機會，不會心急，繼續在比賽表現自己」。

港足助教賀蘭特去年底重返理文，現爭逐其首個本地錦標。他憶述擔任印超班加羅爾助教時，於2016年中曾在港出戰亞協盃16強，首次與當時為傑志助教的盧比度碰面，之後改任泰國武里南聯技術總監，亦多次與對方交流青年軍賽事，因而建立不錯關係。

楊正光離任南區帥印 歐冲投九龍城

另外，今季聯賽僅兩勝的冠忠南區宣布主教練楊正光即時離任，球季餘下賽事由現時教練團成員共同領軍；九龍城則宣布近年外流日本的35歲前港腳歐陽耀冲加盟。