東方理文初二爭銀牌 角逐今季首冠 盧比度賀蘭特首領軍交鋒

【明報專訊】高級組銀牌決賽將於周四大年初二下午3時在旺角大球場舉行，由東方對理文爭逐今季港超首個錦標，亦是港足上任與現任助教的盧比度與賀蘭特以主教練身分首次正面交鋒。
東方vs.理文 周四下午15：00 旺角大球場開賽 票價：$120 / 50
今屆東方先後擊敗冠忠南區及標準流浪，連續3屆晉身決賽；理文則在8強大勝北區後，再於4強以2：1擊退衛冕之師傑志。兩隊曾在2019／20年一屆決賽交手，東方當時憑陳浩瑋及現效力理文的艾華頓尾段各入一球贏2：0。
盧比度冀速戰速決 證新兵可候命
馬希偉盼先踢出表現待外流機會
香港足總昨午舉行賽前記者會，兩隊主帥盧比度與賀蘭特、聯同東方鋒將馬希偉及理文中堅杜度出席先禮後兵。決賽當日場內有舞獅表演，以及向入場觀眾派發薯片及飲品；半場休息時亦會有小遊戲，讓球迷有機會走落旺角場一展球技。
兩隊季中陣容均有一定變動，東方有一對中堅高素巴耶夫離隊及丹尼爾因傷收咧，並簽入塞爾維亞籍中堅米祖域及哥倫比亞籍後衛卡路士填補空缺，而港腳余在言及吳宇曦外流中甲，有上季中超浙江隊中場顧斌加盟；理文則有兩名外援夏馬特及馬天尼斯提早解約，簽入阿富汗國腳翼鋒施卡達利、港足前鋒劉家喬，並借用效力英甲球會韋甘比的33歲英籍中堅泰法蘇尼。
東方上兩屆決賽均踢足120分鐘不敵傑志，盧比度笑言不希望今次再踢到加時，「緊接下周日我們再有港超要對傑志」。他確認一眾新兵均可在決賽候命，並透露早前出戰省港盃的港足鋒將黃皓雋將轉投中超球隊。對於多名港將隊友外流，馬希偉稱替他們高興，「自己都想外流，但會等這機會，不會心急，繼續在比賽表現自己」。
港足助教賀蘭特去年底重返理文，現爭逐其首個本地錦標。他憶述擔任印超班加羅爾助教時，於2016年中曾在港出戰亞協盃16強，首次與當時為傑志助教的盧比度碰面，之後改任泰國武里南聯技術總監，亦多次與對方交流青年軍賽事，因而建立不錯關係。
楊正光離任南區帥印 歐冲投九龍城
另外，今季聯賽僅兩勝的冠忠南區宣布主教練楊正光即時離任，球季餘下賽事由現時教練團成員共同領軍；九龍城則宣布近年外流日本的35歲前港腳歐陽耀冲加盟。