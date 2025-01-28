佘繕妡重劍大獎賽封后 港隊第3人

世界排名第13的佘繕妡日前在資格賽輕鬆出線後，在正賽首圈以15：7輕取法國隊的法蘭絲朗妮（Oceane Francillonne）後，次圈以15：9擊退瑞士隊的寶蓮賓娜（Pauline Brunner）。及至16強她惡鬥世界第7的意大利隊名將莉絲（Giulia Rizzi），戰至末段以11：10險勝。

多哈站過關斬將闖決賽

生涯首挫迪菲特

其後佘繕妡愈戰愈勇，先於8強以15：11淘汰愛沙尼亞隊好手艾蓮娜安比治（Irina Embrich），再於4強以14：11力克上圈爆冷淘汰韓國隊名將宋世羅的烏克蘭隊劍手比絲賀娜（Feybi Bezhura），生涯首闖FIE國際賽決賽，亦是繼江旻憓、張家朗及蔡俊彥後，第4名躋身大獎賽決賽的港將。

佘繕妡昨在決賽面對世界第4的34歲愛沙尼亞隊名將迪菲特，此前交手5次未嘗一勝的她，開賽初段搶攻拉開6：2後確立優勢，最終以15：7拿下勝利，成為繼江旻憓及張家朗之後，港隊史上第3名在大獎賽奪金的劍手。