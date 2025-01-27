阿仙奴10打10屠狼 史基利領紅阿迪達震怒

【明報專訊】阿仙奴昨晨於英超有小將後衛利維斯史基利於上半場爭議性領紅被逐，苦戰至末段藉狼隊同有球員被逐齊10人應戰下，憑另一後衛卡拉科利一箭定江山，作客1：0險勝續居次席。賽後「兵工廠」領隊阿迪達對判決表憤怒，認為賽會應主動撤銷該紅牌。
事緣阿仙奴征戰狼隊一役戰至43分鐘，狼隊後衛馬特杜靴迪在後場欲踢反擊時，被阿仙奴後衛利維斯史基利踢跌，主球證奧利華隨即直接拔出紅牌將其逐離場，成為球隊今季第4名領紅球員，但因該技術犯規不涉及單刀或蓄意傷人，當刻引起極大爭議。而狼隊中場祖奧高美斯在70分鐘因犯規領第二面黃牌變紅牌同被逐，結果在雙方皆10人應戰下，阿仙奴靠下半場入替尼維尼利的後衛卡拉科利在74分鐘殺入禁區射入，終以1：0險勝，以23戰得47分續居次席。
賽後阿迪達狠批球證判決，「我確實非常憤怒，因事情太明顯了」。而他又明言賽會應考慮主動撤回該紅牌，「希望不需要我們去提出上訴」。而現為球評的英格蘭隊名宿舒利亞更形容該紅牌「是我有生之年見過其一最錯的判決」。
利物浦大勝葉士域治 沙拿入球超亨利
同日利物浦在主場憑蘇保斯拉爾及穆罕默德沙拿各建一功，加上加普梅開二度，以4：1輕取葉士域治，賽後22戰得53分續穩居榜首，領先隨後的阿仙奴6分兼踢少1場。而沙拿在英超累計攻入176球，超越阿仙奴名宿亨利升上總入球榜第7位。至於般尼茅夫昨在主場5：0大勝諾定咸森林，各賽事近12場不敗，在聯賽榜以23戰得40分續排第7；而被終止各賽事近9場不敗的森林，則23戰得44分續排季席。