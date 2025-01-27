阿仙奴10打10屠狼 史基利領紅阿迪達震怒

事緣阿仙奴征戰狼隊一役戰至43分鐘，狼隊後衛馬特杜靴迪在後場欲踢反擊時，被阿仙奴後衛利維斯史基利踢跌，主球證奧利華隨即直接拔出紅牌將其逐離場，成為球隊今季第4名領紅球員，但因該技術犯規不涉及單刀或蓄意傷人，當刻引起極大爭議。而狼隊中場祖奧高美斯在70分鐘因犯規領第二面黃牌變紅牌同被逐，結果在雙方皆10人應戰下，阿仙奴靠下半場入替尼維尼利的後衛卡拉科利在74分鐘殺入禁區射入，終以1：0險勝，以23戰得47分續居次席。

賽後阿迪達狠批球證判決，「我確實非常憤怒，因事情太明顯了」。而他又明言賽會應考慮主動撤回該紅牌，「希望不需要我們去提出上訴」。而現為球評的英格蘭隊名宿舒利亞更形容該紅牌「是我有生之年見過其一最錯的判決」。

利物浦大勝葉士域治 沙拿入球超亨利

同日利物浦在主場憑蘇保斯拉爾及穆罕默德沙拿各建一功，加上加普梅開二度，以4：1輕取葉士域治，賽後22戰得53分續穩居榜首，領先隨後的阿仙奴6分兼踢少1場。而沙拿在英超累計攻入176球，超越阿仙奴名宿亨利升上總入球榜第7位。至於般尼茅夫昨在主場5：0大勝諾定咸森林，各賽事近12場不敗，在聯賽榜以23戰得40分續排第7；而被終止各賽事近9場不敗的森林，則23戰得44分續排季席。