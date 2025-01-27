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體育

曼城煞「車」返前四 卡胡辛洛夫地標犯錯 哥帥護航鼓勵

【明報專訊】曼城昨在英超「雙藍」大戰，縱有新兵後衛卡胡辛洛夫嚴重失誤導致先失守，但藉車路士門將羅拔山齊士亦有低級犯錯，主場反勝3：1，「藍月」賽後力壓「藍戰士」重返前4位置。

曼城昨仗兩名新兵卡胡辛洛夫與埃及隊翼鋒馬莫殊齊正選，但前者亮相英超僅兩分鐘即「派膠」，後場爭頂頂漏後再頭槌回傳乏力，被車路士前鋒尼高拉斯積遜搶走皮球後再傳予馬度基射入空門。這名上周由朗斯加盟、轉會費達4000萬歐元（約3.27億港元）的20歲烏茲別克國腳，兩分鐘後再傳失而剷跌高爾彭馬被罰黃牌。去年3月曾來港出戰世界盃外圍賽的他，踢到患得患失終在54分鐘被史東斯入替。

不過藍月完半場前仍憑「帶刀侍衛」加華度爾後上補射扳平，取其今季英超第5球。下半場68分鐘，曼城門將艾達臣摩拉斯大腳長傳，車路士門將羅拔山齊士出迎禁區外遲疑，被艾寧夏蘭特笠射破網，這名挪威國腳射手完場前3分鐘再助攻予菲爾科頓單刀鎖定勝局，助藍月反勝3：1，各賽事近11次對藍戰士9勝2和保不敗。

夏蘭特盼馬莫殊延德甲勢頭

曼城賽後23戰41分，超越少1分的車路士、以及藉較佳得失球力壓同分、作客3：1挫修咸頓的紐卡素升上第4名。藍月領隊哥迪奧拿賽後為卡胡辛洛夫護航，「他不會說英語，這不是個好開始，但他仍年輕，只參加過球隊一次操練，相信他會從中汲取教訓」。至於另一新兵馬莫殊上半場中段曾近射破網，但越位在先食「詐糊」，不過表現活躍獲哥帥讚走位出色，隊友夏蘭特亦說：「他有獨特之處，就是曼城買他的原因，希望他能延續上半季在法蘭克福出色表現。」

山齊士再犯錯 馬帥暗示或撤換

至於羅拔山齊士繼上仗主場對狼隊接角球時甩手，昨再犯錯導致失球。車路士領隊馬利斯卡暗示這名27歲西班牙籍門將或正選不保，「他完全明白必須做得更好，我當然會繼續信任他，但距離下場（主場對韋斯咸）尚有一周，我們會看情况再作決定」。另愛華頓在領隊莫耶斯執教第700場英超里程碑，作客1：0小勝白禮頓，取得兩連勝後22戰23分排16名。

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