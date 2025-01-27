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體育

體壇快訊：佩劍賽港大稱王封后

【明報專訊】大專劍擊比賽昨煞科，香港大學在港隊星將蔡俊彥領銜下，於男子佩劍賽一路過關斬將，並於決賽以45：44險勝香港理工大學，偕同日於決賽力克香港浸會大學的港大女子佩劍隊稱王封后。至於同日上演的男子重劍賽則由香港城市大學擊敗港大奪冠。

籃網榮休卡達15號

48歲NBA名宿「飛人」卡達昨獲舊會布魯克林籃網榮休其昔日15號戰衣，成為隊史第7人獲此殊榮，亦是繼多倫多速龍後，第2支NBA球隊為其榮休戰衣。另外，聖安東尼奧馬刺昨續於巴黎與印第安那溜馬合演NBA常規賽，最終溜馬以136：98大勝報上仗敗仇。至於衛冕的波士頓塞爾特人在上屆總決賽翻版戰作客以122：107挫達拉斯獨行俠，續守東岸次席。

維迪辛印尼賽登頂

印尼羽毛球大師賽昨於雅加達閉幕，去年巴黎奧運銀牌得主的泰國隊名將維迪辛，於男單決賽以局數2：1反勝東道主星將祖拿坦基士堤，取得新賽季首冠。女單方面，另一泰國隊名將拉特查諾以直落兩局輕取韓國隊的沈有振封后。

拿玻里破祖雲不敗身

意甲一哥拿玻里昨由主帥干地領軍倒戈今季未嘗敗績的祖雲達斯，雖被初登場的「老婦人」新兵前鋒高路梅安尼在上半場43分鐘先破門，惟下半場主隊有中場森保安古沙建功及鋒將盧卡古入12碼下終反勝2：1，意甲七連勝下穩佔榜首之餘，兼終止對手跨季聯賽29場不敗。

拜仁放離藥廠6分

上輪歐聯皆吃敗仗的德甲雙雄回師聯賽命途不一，一哥拜仁慕尼黑在鋒將哈利卡尼及後衛金玟哉各入一球下，作客以2：1擊敗弗賴堡；而衛冕的二哥利華古遜作客RB萊比錫雖在上半場36分鐘已領先兩球，惟及後連失兩球，包括「藥廠」後衛塔蘇巴在84分鐘擺烏龍，最終被主隊逼和2：2，德甲八連勝告終後，被拜仁拉開6分差距。

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