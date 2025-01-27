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體育

大埔反負傑志遭破主場金身 李志堅憂兩外援傷出

【明報專訊】傑志昨在港超憑迪美路夫建功及費蘭度入12碼，作客以2：1反勝上半場已有兩外援傷出的大埔，兼打破這支榜首之師今季主場不敗身。

大埔近期傳申請更改隊名引球迷不滿，領隊葉志雄證實有意來季將隊名改為「大埔追夢隊」。大埔開賽11分鐘由前鋒馬卡雷拿接應傳中近門撞入領先1：0。傑志29分鐘扳平，費蘭度左路傳中，烏茲別克籍前鋒迪美路夫飛頂破網。大埔3分鐘後有此前受傷的入球功臣馬卡雷拿要退下火線，由尼高拉斯入替。完半場前傑志前鋒祖連奴禁區內射門，大埔後衛韋法頓用手阻擋，球證翻看視像裁判（VAR）後改判12碼，費蘭度操刀射入，為「藍鳥」反超前。韋法頓更因這次防守落地時重傷，需即時送院治理。下半場未有增添紀錄，傑志維持勝2：1，報卻去年10月作客負0：1敗仇，並經過兩連和後重返勝軌，11戰20分續排第4，落後大埔9分但踢少兩場，比踢少1場的東方差4分，以及少理文兩分。

堅sir點名尼高拉斯表現未如預期

大埔吞今季主場首敗，兼有兩外援傷出，主教練李志堅透露韋法頓更有機會小腿骨折，「這場失了3分，都未必夠傷了兩名球員重要」。他承認後備實力不足，又點名對32分鐘入替、70分鐘再被換走的大港腳尼高拉斯感失望，「他自從踢完港隊回來後，表現不似預期。當在爭標球隊有機會上陣時，真的要表現到」。他透露在轉會窗關閉前，會有多一名進攻外援加盟。

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