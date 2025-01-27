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體育

曾湛元轟31分領南華挫永倫 甲一總決賽旗開得勝

【明報專訊】香港甲一男子籃球聯賽總決賽昨於灣仔修頓室內場館展開，南華憑主將曾湛元獨取全場最高31分，領銜以102：83大勝永倫，在5場3勝賽制下先拔頭籌，次戰將於下周二上演。

兩軍曾在今季高級組銀牌賽決賽交鋒，當時「黃金戰士」以敗方冠軍連贏兩場後封王，惟常規賽方面則由「紅軍」戰至加時以104：100險勝。這次亦是相隔8年雙方在甲一總決賽再上演經典「紅黃大戰」。

永倫此役雖有外援蓋帝斯在首節已射入10分，但南華的陳怡富在該節最後一秒射入壓哨三分追至20：22。南華其後在次節初段有蘇柏軒射入一球三分兼博得「And-1」，加上全隊手感火熱，打出32：21，半場反超前52：43。下半場永倫不僅有泰那在第3節遭個犯纏身，還有蓋帝斯被判技術犯規下，落後至56：85入末節。擺出全華班的永倫在尾段突收奇效並博得對方多次失誤，由最多落後32分追至相差17分，掀起一陣小高潮，但仍為時已晚，南華終以102：83勝出首場。

東方分心PBA專員盃 季軍賽首戰負福建

至於無緣總決賽的常規賽冠軍香港東方，因兼顧菲律賓PBA專員盃而半力出擊下，在3場2勝制的季軍戰首戰以71：79不敵康仁福建，後者有許烜行射入全場最高26分及外援理察士貢獻「雙雙」的14分和12個籃板。而崇德飛鷹憑6將得分上雙，在名次賽以90：79擊敗晉裕，下周三晚將與建龍飛馬爭奪今季第7名。

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