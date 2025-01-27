史拿橫掃薩維利夫澳網連莊 致敬季後退休教練 意將首擁3座大滿貫

在上屆澳網拿下個人首座大滿貫錦標的史拿，其後平步青雲登上世界一哥寶座，今屆重返墨爾本力爭衛冕，由首圈至4強階段僅曾失掉兩盤下強勢殺入男單決賽，決戰世界二哥阿歷山大薩維利夫，此仗吸引各界名人入場，包括香港武打影星成龍、韓國人氣女團TWICE成員Sana及巴黎奧運游泳4金得主的法國「新水神」馬爾尚等。

史拿在首盤戰至第8局率先打破薩維利夫的發球局，並保持優勢先贏一盤6：3。次盤雙方一直拉鋸至決勝局，最終史拿贏細分7：4，再贏一盤7：6。

薩維利夫三闖大滿貫決賽全飲恨

第3盤史拿保持發球局上佳表現，並在第6局再度破發，終再贏一盤6：3，在全場未有面臨過對方任何破發分機會，加上無壓力下失誤較對方少18次及致勝分多7次下，結果交戰2小時42分鐘後以直落3盤擊敗薩維利夫，歷來7次交手第3次取勝，不但成為自1993年的美國籍名宿古里亞之後最年輕衛冕澳網男單的球手，更是歷來首名意大利球手累積3座大滿貫錦標。反觀薩維利夫連同2020年的美國公開賽及去年的法國公開賽，成為史上首名在3項大滿貫初戰決賽均奪亞而回的男單球手。賽後史拿特別向將於季尾退休的教練卡希爾致意，「很高興能再於你的家鄉揚威，我的團隊無可挑剔，我們並肩來到這高度，這是最美妙的時刻與你一起分享這喜悅，與你分享這錦標」。他亦明言未來將放眼爭取更多大滿貫冠軍，同時大方祝福薩維利夫，並稱讚對方是非常具競爭力的對手。

謝淑薇失女雙后冠 施妮雅高娃三度登頂

女雙方面，39歲中華台北名將謝淑薇伙拉脫維亞籍好手奧斯達賓高於決賽力戰2小時27分鐘後，以2：6、7：6（7：4）、3：6不敵捷克籍名將施妮雅高娃偕美籍球手泰萊唐辛的頭號種子組合飲恨。其中施妮雅高娃第3次在澳網奪冠，拿下個人歷來第10座大滿貫女雙錦標。另港隊一姐張瑋桓昨於葡萄牙舉行的ITF巡迴賽波圖站，伙斯洛文尼亞籍球手妮卡拉迪錫於女雙決賽，以直落兩盤7：6（7：5）、6：1擊敗來自德國及捷克籍球手的組合封后。