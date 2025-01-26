體壇快訊：蔡俊彥領港大大專男花封王

石宇奇印尼賽4強止步

國家隊「世一」名將石宇奇昨在印尼羽毛球大師賽男單4強，以直落兩局13：21及17：21不敵世界排名第5的泰國隊好手維迪辛；後者今與東道主星將祖拿坦基士堤爭冠。至於女單決賽將由另一泰國好手拉特查諾對陣韓國隊代表沈有振。

拿高士文續約德軍至2028年

德國足總前晚宣布與國家隊男足主教練拿高士文續約至2028年。這名37歲少帥2023年9月接手「日耳曼軍團」後，去年夏天以東道主身分領軍戰至歐國盃8強。他去年4月已率先獲續約至2026年美加墨世界盃完結，這次不足一年再簽新合約。此外，比利時隊前日落實由60歲法國籍教頭魯迪加西亞掌帥。

巴塞西甲迎華倫求返勝軌

西甲近8仗僅嘗一勝的巴塞隆拿，明晨主場迎戰華倫西亞爭返勝軌。巴塞日前宣布與後衛朗奴阿拿奧祖續約到2031年夏天，新合同解約費據報為6500萬歐元（約5.3億港元）。意甲方面，次席國際米蘭將作客萊切，拉素主場迎費倫天拿。

巴西U20慘吞阿根廷6蛋

巴西隊在委內瑞拉舉行的U20南美青年錦標賽B組首戰硬撼阿根廷隊，意外地開賽11分鐘連失3球，終以0：6慘敗宿敵腳下。即將從河床完成租借重返曼城的阿根廷U20鋒將艾捷維利，此戰梅開二度兼交出一個助攻。