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體育

獲加外借AC米蘭 安東尼勢投貝迪斯半季

【明報專訊】英超豪門曼城昨落實正式將34歲右閘基爾獲加外借至意甲勁旅AC米蘭至季尾。至於其同市死敵曼聯則據報將陣中24歲翼鋒安東尼借予西甲的貝迪斯至季尾，只待體檢後便會「官宣」。

基爾獲加在落實由曼城外借至AC米蘭後感言道：「在曼城經過了約7年之久，隨隊贏下了17座錦標，包括歐聯及英超，這都是我兒時的夢想。我認為如今是個合適的時候轉一下新環境了。」而他又不諱言期待為米蘭爭取佳績，「米蘭球迷，我們很快見！」

至於曼聯在2022年夏天以8130萬鎊（約7.9億港元）的隊史第2高轉會費簽入的巴西國腳翼鋒安東尼，今季被投閒置散下，據報將在日內外借至西甲球隊貝迪斯至季尾，只待他抵達當地完成體檢後便會「官宣」，而當中「紅魔」將承擔其借用期內至少84%的薪酬。

曼聯隊史最年輕上陣球員離世

另外，曼聯昨公布隊史最年輕上陣紀錄保持者的名宿大衛加斯基爾（David Gaskell）離世，享年84歲。這名曾效力紅魔11個球季的門將，於1956年10月的社區盾以16歲19日之齡初為球隊披甲寫下歷史。

賽事方面，兩支英超下游哀兵熱刺今晚將迎戰李斯特城，其中前者聯賽近6輪不勝，以22戰得24分跌至第15位，主帥普斯迪高路的帥位已危在旦夕；而李城更是近8場聯賽不勝，賽前以22戰得14分排尾二，但新帥「雲佬」雲尼斯達萊拒為帥位言憂，「這是困難的時代，但正因如此我們更要堅強，拿出更大的決心」。

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