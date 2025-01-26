艾華頓包辦傳射 理文絕地反勝北區

日前在省港盃次回合曾為港足扳平的理文前鋒劉家喬及中場胡晉銘先列後備，日前落實由英甲球會韋甘比外借加盟的33歲英籍中堅泰法蘇尼做座上客；北區韓籍新援李珉宇先列後備。

北區憑羅港威26分鐘接應傳中先開紀錄，半場領先1：0。換邊後戰至64分鐘，北區中場何振廷推過門將射入空門，拉開兩球優勢。

理文及後連入兩球，先是艾華頓66分鐘在右邊禁區頂切射破網，73分鐘再助攻其前鋒拍檔保連奴扳平。北區射手古杜拉85分鐘再為球隊領先，但主場的理文於補時7分鐘藉中堅李毅凱迎頂破網，3分鐘後再由艾華頓勁射得手，在賽事僅289人入場下帶領球隊反勝4：3。

理文驚險取3分後，賽後11戰22分排第3，追至落後踢少一場的東方兩分，兩隊將於周四大年初二的高級組銀牌決賽在旺角大球場交手；北區則13戰6分續排第8。

理文功臣艾華頓貢獻入球助攻各二包辦4個入球，當選賽事最佳球員，他認為反勝原因是球隊沒放棄，戰鬥到最後，「我們曾落後2：3，互相激勵下最後扭轉了局面」。

羅淑佩當座上客 九龍城小勝南區

同日頭場，九龍城憑20歲後衛小將嚴啟倬於75分鐘門前頭槌「執雞」，作客1：0小勝冠忠南區。嚴啟倬賽後獲入場觀賽的文體旅局長羅淑佩頒發賽事最佳球員。九龍城結束各賽事6場不勝，賽後12戰17分，與打少兩場、今午3時作客惡鬥榜首大埔的傑志同分。