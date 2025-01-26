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體育

史拿決戰薩維利夫 冀衛冕答謝恩師

【明報專訊】網壇「世一」史拿在去年澳洲網球公開賽首奪大滿貫，開啟男子網壇改朝換代新章，香港時間今午4時半再於福地與2號種子阿歷山大薩維利夫爭王，除要力爭成為32年來最年輕衛冕澳網男子球手，亦期望為即將在季後退休的澳洲籍恩師於祖家送上感謝禮。兩名世界一、二哥之間的體能進步對疊，勢成王者誰屬關鍵。

23歲的史拿需於今年4月面對世界反禁藥組織的上訴裁決，場外禁藥風波卻無阻這名意大利球星的穩定表現，今屆澳網5場賽事僅失兩盤輕鬆過關。在4強擊敗美籍好手舒爾頓過關後，向來冷靜的史拿難得感性感謝教練團不離不棄，當中曾任美國傳奇阿加斯、前世界一姐夏納教練的澳洲名帥卡希爾將於季後退休，史拿期望為恩師留下美好回憶，「今年將是Darren（卡希爾）最後一年教練生涯，慶幸我們還有時間一起爭取更多錦標，如能在他的祖家如願，意義更重大」。

鍛煉腿部助更上一層樓

薩維利夫盼避5盤決勝

曾被卡希爾執教的退役斯洛伐克籍名將軒杜高娃，解構恩師擅長鍛煉球手腿部力量，讓同屬身材高瘦的史拿更上一層樓。卡希爾深信愛徒仍有上升空間，「史拿只有23歲，但他的成熟讓我覺得比我們還要年長。他還在進步中，特別是他的體能，而且他發育有點遲，現在他的身高已有6呎4吋，比起ATP兩年前公布的6呎2吋還要高」。

如史拿順利封王，將成為繼1993年的美國球手古利亞後，最年輕衛冕澳網的男單球手，而在去年的ATP硬地賽事，史拿更保持94.6%的驕人勝率，惟計對賽往績，阿歷山大薩維利夫則以4勝2負領先。世界第2的薩維利夫4強在領先佐高域一盤後藉對方因傷退賽晉級，這名德國好手過去兩度躋身大滿貫決賽，皆在激戰5盤後飲恨。頻密換帥的他力邀體能教練格蘭「回巢」，期望能破解同樣不擅5盤決勝的史拿，「在去年法網決賽面對卡路士艾卡拉斯時，我在第4、5盤已筋疲力竭，我不希望在新一年重蹈覆轍，必須加強體能與強手周旋」。

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