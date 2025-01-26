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體育

晉級路途當巨人殺手 粉碎莎芭倫卡三冠夢 29歲姬絲澳網首嘗大滿「冠」

【明報專訊】今年首項大滿貫的澳洲網球公開賽昨演女單決賽，19號種子的29歲美國籍好手姬絲以盤數2：1力克爭取三連霸的白俄羅斯籍「世一」莎芭倫卡，首次殺入澳網決賽即封后，令她成為史上第4老首奪大滿貫錦標的女單球手。

女單19號種子的姬絲今屆澳網狀態大勇成「巨人殺手」，其中在16強曾以盤數2：1淘汰6號種子的哈薩克籍名將雷芭堅娜，又在4強大戰中以相同盤數反勝波蘭籍「世二」施維雅達，職業生涯首度殺入澳網決賽，亦是自2017年後第2次躋身大滿貫決賽。

這名29歲美國好手昨決戰力爭三連冠的白俄籍世界一姐莎芭倫卡，首盤先聲奪人，第一局便打破對方發球局取得領先優勢，加上第5局再度破發，終先贏一盤6：3。次盤莎芭倫卡甫開局便頻頻施壓，首局戰至刁時幾乎破發下雖未能如願，但隨後在第3局再力戰至刁時後終成功首次破發；得勢不饒人的她在第5局再破發，終贏6：2扳平盤數。

歷來第4年長首奪大滿貫女單錦標

決勝盤雙方一直拉鋸互保發球局，不過姬絲領先6：5後，於關鍵的第12局一舉破發，終贏7：5拿下勝利，交戰2小時2分鐘後以盤數2：1力克衛冕的莎芭倫卡，亦令她成為史上第4年長首次問鼎大滿貫女單錦標的球手。

賽後姬絲感觸道：「這是我原本想像不到的現實，說實話澳網對我來說一直有莫名的歸屬感，因我曾經在此首度殺入大滿貫4強，如今更在這裏首奪大滿貫冠軍，這對我意義非凡。」而無緣衛冕的莎芭倫卡亦大方恭賀對方，「恭喜你！你是如此拚命去爭取這座獎盃，你和你的團隊絕對值得這個冠軍，希望你好好享受吧！」而她亦明言自己將會捲土重來，明年會再於墨爾本公園盡全力爭取佳績。

謝淑薇伙奧斯達賓高女雙爭后冠

澳網今日煞科，除了萬眾矚目的男單決賽由意籍「世一」史拿面對德籍「世二」阿歷山大薩維利夫，同日亦會先上演女雙決賽，由力爭個人兩連霸的中華台北隊名將謝淑薇，以3號種子身分伙拍拉脫維亞籍好手奧斯達賓高，與捷克籍名將施妮雅高娃偕美籍球手的泰萊唐辛頭號種子爭奪后冠。

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