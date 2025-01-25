雲班耶馬「主場」獻雙雙 領馬刺NBA巴黎賽大破溜馬

作為巴黎奧運法國男子籃球隊主將的雲班耶馬，昨再返回主場出賽下受到球迷的熱烈掌聲與歡呼，而因傷長唞的英超球會曼城西班牙隊防中洛迪卡斯簡迪亦有入場觀戰。兩軍在首兩節比分一直拉踞，惟馬刺在換邊後第3節打出45：23的攻勢，徹底拉開比分下終以140：110勝出，賽後以20勝22負暫排西岸第12；溜馬則以24勝20負排東岸第5。

占士領湖人大勝塞軍 連續21年列明星賽正選

至於另一場宿敵對決，洛杉磯湖人在末節最多拋離28分下，主場以117：96擊敗波士頓塞爾特人，前者有「大帝」勒邦占士交出20分及14個籃板「雙雙」，賽後其生涯的防守籃板數量達到9720個，超越名人堂傳奇中鋒奧拉祖雲，進佔史上第7位，同時占士亦連續第21年列為全明星賽正選，今屆其他西岸隊友包括杜蘭特、「咖哩仔」史堤芬居里，以及兩大常規賽年度最有價值球員（MVP）熱門的約基治和基傑奧斯阿歷山大；東岸正選則是「字母哥」安迪度高安普，其餘球星分別是塔圖、謝倫般遜、米曹及唐斯。