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體育

史拿澳網挫舒爾頓明爭衛冕 佐高域因傷退賽 薩維利夫首闖決賽

【明報專訊】男子網壇兩大巨星23歲的意大利籍「世一」史拿及37歲的塞爾維亞籍名將佐高域，昨在澳洲網球公開賽男單4強亮相，前者直落3盤擊敗美籍球手舒爾頓殺入決賽，但佐高域因大腿肌肉受傷無奈退賽，令這對新舊「世一」決戰戲碼成空。史拿將在明日決戰2號種子、首次殺入澳網男單決賽的德籍好手阿歷山大薩維利夫。

衛冕的史拿過去與22歲的舒爾頓交手5次錄得4勝1負，但在此仗開賽後表現慢熱，首盤一度落後5：6，但他其後打破舒爾頓發球局將比賽拖至「搶七」，乘勢以7：2勝出。史拿在次盤甫開始即兩度打破對方發球局，並以局數6：2再下一城。戰至第3盤，曾一度申請醫療暫停的舒爾頓未能力挽狂瀾，結果史拿再以局數6：2奠定勝局，並錄得跨季20連勝，刷新個人職業生涯的最長連勝紀錄。惟他賽後承認比賽初段發揮欠佳，「我覺得首盤很艱難，也是這場賽事的關鍵……贏得首盤很多時都是一個正面訊號，這可以讓你更有信心應付之後的比賽」。

佐高域祝福薩維利夫 暗示與教練梅利分手

另一邊廂佐高域卻慘遭滑鐵盧。他在8強反勝西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，卻疑亦因此令左大腿肌肉傷勢惡化，結果此役首盤「搶七」失敗負6：7（5：7）後決定退賽，代表第11次封王、25次揚威大滿貫及贏得個人第100個職業賽錦標均夢碎，也令阿歷山大薩維利夫自動晉級決賽。佐高域賽後難以判斷是否已完成最後一次澳網比賽，只說：「這要看這一季的事態發展，但有誰知道，我只可以繼續比賽下去。」他又祝福薩維利夫「值得首次贏得首個大滿貫。我將為他歡呼」。另他疑暗示或會與現為教練的昔日對手英籍名宿梅利「分手」。

謝淑薇女雙坐亞望冠 女單決賽今上演

另一方面，女雙3號種子中華台北隊的39歲名將謝淑薇與拉脫維亞籍好手奧絲達賓高，在4強賽事激戰2小時23分後，以盤數2：1淘汰加拿大籍的達保絲姬／澳洲籍的艾蓮羅莉芙組合，決賽對手是頭號種子美籍的唐辛及捷克的捷克籍的絲妮亞高娃。至於力爭繼瑞士籍名將軒婕絲後，在澳網女單達成「三連霸」偉業的白俄羅斯籍名將莎芭倫卡，則將在今日決戰19號種子美籍「黑馬」姬絲。

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