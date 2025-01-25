報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年1月25日星期六
英超雙藍會新兵當道 曼城3生力軍磨刀 車路士守將查洛巴關鍵
曼聯小勝格流出線勢佳 繼上輪再演絕殺 鎖歐霸附加賽席
拿玻里意甲碰老婦人 干地倒戈信無不敗之師
港隊殘疾人保齡錦標賽奪9金5銀4銅 男子3人賽煞科日添金
咸美頓首試法拉利戰車 形容一生其一最美好感覺
體壇快訊：石宇奇闖印尼賽4強
SAT周六體育直播賽程
史拿澳網挫舒爾頓明爭衛冕 佐高域因傷退賽 薩維利夫首闖決賽
雲班耶馬「主場」獻雙雙 領馬刺NBA巴黎賽大破溜馬
SAT周六體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
英超雙藍會新兵當道 曼城3生力軍磨刀 車路士守將查洛巴關鍵
曼聯小勝格流出線勢佳 繼上輪再演絕殺 鎖歐霸附加賽席
拿玻里意甲碰老婦人 干地倒戈信無不敗之師
港隊殘疾人保齡錦標賽奪9金5銀4銅 男子3人賽煞科日添金
咸美頓首試法拉利戰車 形容一生其一最美好感覺
體壇快訊：石宇奇闖印尼賽4強
SAT周六體育直播賽程
史拿澳網挫舒爾頓明爭衛冕 佐高域因傷退賽 薩維利夫首闖決賽
雲班耶馬「主場」獻雙雙 領馬刺NBA巴黎賽大破溜馬
英超雙藍會新兵當道 曼城3生力軍磨刀 車路士守將查洛巴關鍵
曼聯小勝格流出線勢佳 繼上輪再演絕殺 鎖歐霸附加賽席
拿玻里意甲碰老婦人 干地倒戈信無不敗之師
港隊殘疾人保齡錦標賽奪9金5銀4銅 男子3人賽煞科日添金
咸美頓首試法拉利戰車 形容一生其一最美好感覺
體壇快訊：石宇奇闖印尼賽4強
史拿澳網挫舒爾頓明爭衛冕 佐高域因傷退賽 薩維利夫首闖決賽
雲班耶馬「主場」獻雙雙 領馬刺NBA巴黎賽大破溜馬
prev
next