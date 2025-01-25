英超雙藍會新兵當道 曼城3生力軍磨刀 車路士守將查洛巴關鍵

英超今晚起上演6場比賽，其中曼城在明晨壓軸戰主場迎戰車路士的前四之爭最矚目。暫排第5的主隊近期接連簽入包括「新沙拿」埃及國腳前鋒馬莫殊在內的3名新兵；鬧中堅荒的客軍則從水晶宮收回杜利奧查洛巴，上場聯賽上陣即助攻助守令球隊勝出止頹，料這些「新兵」可為這次「雙藍會」注入新動力。

曼城去年10月尾至12月下旬，經歷一波各賽事12仗僅1勝的頹勢，之後英超及英格蘭足總盃6戰回勇獲4勝2和，卻在周中歐聯又突遭當頭棒喝，作客領前兩球下反負法甲球隊巴黎聖日耳門2：4下瀕臨出局。

曼城新沙拿就緒 查洛巴返車首擊獲讚

惟「藍月」這陣子卻連續出手收購年輕守將巴西籍的域陀利斯及烏茲別克籍的卡胡辛洛夫，前晚再從法蘭克福羅致德甲次席射手、綽號「新沙拿」的25歲埃及國腳前鋒馬莫殊，據報此三子可在明晨之戰候命，加上攻擊手菲爾科頓踏入新年後明顯復蘇，已在各賽事披甲5次入5球和兩獻助攻，勢為車路士後防添煩添亂。

惟車路士豈會坐以待斃？這支有中堅韋士利科芬拿和班洛特巴迪亞舒尼長唞的球隊，早前已回收季初外借至水晶宮的守衛杜利奧查洛巴，並在上場主場挫狼隊結束英超5仗不勝中擔正，其間25歲的他除交出7次解圍和6次搶截外，更曾頭槌攻門但被隊友前鋒馬度基門前「截糊」，賽後獲曾放棄他的領隊馬利斯卡大讚「有速度、強壯和攻守兼備」，勢成門將羅拔山齊士的重要保護屏障。

車路士現於英超22戰得40分，以兩分領前曼城，落後同得44分的次席阿仙奴和「三哥」諾定咸森林4分。森林近8場聯賽7勝1和，此輪與近10仗6勝4和的第7位球隊般尼茅夫狹路相逢，領隊紐奴賽前證實翼鋒赫臣奧杜爾因鼠蹊受傷未必上陣，好消息是會方已與在聯賽入14球的33歲新西蘭國腳前鋒基斯活特續約至2027年。

利物浦阿仙奴分遇護級分子

此外，以50分排英超榜首利物浦及阿仙奴今輪齊碰弱旅，分別主場迎戰尾三葉士域治和作客尾四狼隊；至於與曼城同分的六哥紐卡素則出征包尾大幡修咸頓。另外，明晚主場對韋斯咸的阿士東維拉，已有31歲的巴西籍後衛迪亞高卡路士轉投土超的費倫巴治，據報轉會費約為840萬鎊（約8200萬港元）。