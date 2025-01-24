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體育

伍家朗反負王子維 印尼大師賽無緣8強

【明報專訊】港隊羽毛球「一哥」伍家朗前晚在印尼大師賽男單首圈以局數2：1反勝「世二」丹麥隊名將安杜臣，惟昨於16強力戰73分鐘後，以局數1：2不敵中華台北隊星將王子維，無緣8強。

首圈反勝世二衛冕球手安杜臣

世界排名第20的伍家朗前日在首圈便遇上衛冕的安杜臣，首局以18：21先落下風，但這名30歲港將於次局以21：18扳平。伍家朗進入決勝局後延續氣勢，以21：15再下一城，激戰1小時19分鐘後反勝對手。值得一提的是，由於此戰被安排在尾場舉行，完賽時間已接近當地凌晨12時30分。賽後安杜臣在個人社交網拍片聲稱因場館閘門已關，他只能爬閘離場。

昨來到16強，伍家朗隔約4年再鬥世界排名第26的王子維。伍家朗首局以21：18先拔頭籌，但次局負王子維16：21被對手扳平。雙方於決勝局打得緊湊，但王子維隨後連贏6分下拉開18：12，終贏21：14收下比賽，令伍家朗在16強反負止步。而另一港將吳英倫在男單首圈面對世界第6的國手李詩灃，以直落兩局16：21、12：21吞敗，提早下馬。

宮崎友花今鬥拉特查諾爭闖4強

女單方面，18歲日本隊新星宮崎友花在16強以直落兩局21：19、21：14擊退中華台北隊的邱品蒨，今午將與泰國隊星將拉特查諾爭入4強。

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