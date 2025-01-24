姬絲澳網反勝施維雅達 碎對手開齋夢 明鬥莎芭倫卡逐后冠

激戰逾2.5小時 首闖澳網決賽

23歲的施維雅達今屆此前表現強勢，首圈至8強賽同樣不失一盤下晉級。她昨仗亦有個好開始，首盤以7：5先下一城，惟世界排名第14的姬絲在次盤表現大勇，一口氣連贏5局領先5：0，終以6：1追平盤數。來到決勝盤，雙方互保發球局下曾打成5：5，之後再打成6：6需以「搶七」分勝負，尋求首度澳網封后的施維雅達雖一度拉開細分7：5，但再被姬絲逼至8：8，姬絲終連取兩分下贏細分10：8，以盤數2：1反勝，自2017年美國公開賽以來，相隔約8年後再次殺入大滿貫決賽，同時粉碎施維雅達的澳網冠軍夢，明午將與力爭三連霸的莎芭倫卡爭冠，後者在另一場4強直落兩盤6：4、6：2輕取11號種子的西班牙籍好手巴杜莎。

對於決勝盤能絕地反勝，29歲的姬絲賽後表示忘記曾面臨對手的賽點，「我感覺自己當時就昏過去，只是在外面跑來跑去，僅為了能留在比賽中繼續戰鬥，最終以10分戲劇性地完結比賽」。

女雙方面，3號種子的39歲中華台北隊名將謝淑薇伙奧地利籍球手奧斯達賓高，今早將與2號種子達保絲姬／艾蓮羅莉芙爭入決賽，其中謝淑薇將尋求兩連霸兼挑戰生涯第8座大滿貫女雙后座。

男單4強開戰 佐高域打頭陣

男單4強方面，10屆澳網王者的塞爾維亞籍名將佐高域今早將在頭場硬碰德籍星將阿歷山大薩維利夫，雙方賽前12次交手，前者贏得其中8次，續向爭取破紀錄第25個大滿貫冠軍的道路邁進；衛冕的意籍「世一」史拿則在下午的尾場惡鬥首度闖澳網4強的21號種子美籍好手舒爾頓，兩人曾在去年10月初上海大師賽16強交鋒，當時史拿以直落兩盤取勝。