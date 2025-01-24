SGA轟54分生涯新高 領雷霆挫爵士續居首

26歲加拿大球星基傑奧斯阿歷山大今季表現大熟大勇，場均攻入32分暫為聯盟得分王。他昨仗上陣37分鐘，全場35投17中，罰球亦18投17中，攻下個人職業生涯新高的54分，成為繼雷阿倫、杜蘭特及韋斯特布克之後，雷霆（連同前身的西雅圖超音速）隊史第4人單場得分「50+」，領銜球隊在主場以123：114擊退爵士，以36勝7負在西岸續居首，領先次席的侯斯頓火箭7場勝差。賽後SGA笑言：「這永遠是有趣的，取得生涯得分新高總會是自己想達成的目標。」

其餘賽果方面，火箭昨在主場面對東岸一哥克里夫蘭騎士，在完場前2.1秒領先兩分下，雖被對手主將加蘭特博得3個罰球，但這名後衛3投僅1中下，火箭終以109：108險勝，並以29勝14負於西岸續居次，騎士則以36勝7負續排東岸榜首，領先隨後的波士頓塞爾特人5.5場勝差。

畢拿遲到無緣熱火作客兩戰

塘鵝迎公鹿因風雪延期

至於早前公開要求離隊並一度被內部停賽的邁阿密熱火球星占美畢拿，近期雖告復出並戰畢3仗，但前日又因遲到未及趕上球隊即將征戰密爾沃基公鹿的航班，被會方告知毋須隨隊出戰連同公鹿及其後一仗鬥布魯克林籃網的作客賽事。另外，原定昨日新奧爾良塘鵝迎戰公鹿的常規賽，因當地破紀錄大雪而宣告延期。