拜仁吞飛燕諾3蛋 高柏尼無懼附加賽

皇馬大勝薩爾斯堡

雲尼麥巴比建功齊破紀錄

拜仁這仗控球率達八成，30次攻門8次中框及13個角球均遠勝飛燕諾，惟主隊門將比積路屢救險球，包括末段瓦解拜仁鋒將哈利卡尼及穆斯亞拿的致命攻門，加上21分鐘先由前鋒辛迪亞高基文尼把握敵衛金玟哉解圍「漏油」單刀射入；上半場補時8分鐘再博得拜仁後衛拉菲爾古里路犯天條，由辛迪亞高基文尼操刀射入12碼；加上加上日本國腳鋒將上田綺世於89分鐘埋齋，終助飛燕諾在主場淨贏3球。拜仁主教練高柏尼賽後大方表示：「飛燕諾值得勝出，他們不斷奮戰和奔跑，把握力甚強。我軍擁有十分多入球機會……我們將無懼踢附加賽。」

皇家馬德里藉前鋒洛迪高高斯於上半場兩獲中場祖迪比寧咸助攻領前，下半場再憑前鋒基利安麥巴比建功，翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞梅開二度，在主場以5：1大勝末段破蛋的奧地利球隊薩爾斯堡，下輪對手是以13分排第13位的法甲球隊比斯特。是役功臣雲尼斯奧斯累計已為皇馬攻入101球，並以28球成為歐聯史上入球第3多的巴西籍球員；取得第51個歐聯入球的麥巴比，則趕過亨利成為第2多的法國籍球員，僅次於90球的賓施馬。