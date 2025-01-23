曼聯歐霸迎格流誓袋3分 艾摩廉冀前8出線

在英超近况起伏不定的曼聯，明晨回師歐霸續挾不敗姿態主場迎擊蘇超勁旅格拉斯哥流浪。「紅魔」目前處於直接晉級16強的第7位，領隊魯賓艾摩廉早前連番強調爭取前8名直接出線的重要性，希望藉此省卻出戰兩回合淘汰圈附加賽，讓球隊有更多時間磨合。

曼聯今季歐霸先錄得三連和，其後在看守領隊雲尼斯達萊及新帥艾摩廉領軍下豪取三連勝，目前6戰12分。紅魔今仗全取3分即可確保前24名完成，至少鎖定淘汰圈附加賽一席。不過，艾摩廉目標不止於此，明言球隊有必要拿下直接晉級16強的前8名，「這樣球隊下月的日程可減少兩仗，用整個星期訓練磨合」。至於格拉斯哥流浪暫以1分之差屈居曼聯之後排第8，紅魔翼鋒阿密特迪亞路2022年曾被外借該隊半季，此戰有望擔正倒戈。

熱刺征賀芬咸 迪帥命運未明

基輔逼和加拉塔沙雷取首分

同在英超墮落下游的熱刺，目前以11分排歐霸第9位，明晨作客以6分排第24的德甲球隊賀芬咸。英媒指日前成被炒大熱的熱刺領隊普斯迪高路，將至少留任至下月初，待球隊完成作客鬥利物浦的英格蘭聯賽盃4強次回合後，再決定其去留。

此外，土超班霸加拉塔沙雷前晚歐霸有從意甲拿玻里外借的尼日利亞射手域陀奧森漢射入12碼，但主場兩度領先下仍被烏克蘭勁旅基輔戴拿模逼和3：3，賽後7戰13分排第5；賽前6戰全敗提前出局的基輔，則取得今屆首分。