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體育

紅軍先闖歐聯16強 挫里爾7戰全勝 功臣沙拿獻里程碑

【明報專訊】今季在英超及歐聯高歌猛進的利物浦，隨著昨晨在主場2：1擊敗法甲代表里爾後，以7戰全勝的無敵戰績，成為歐聯新制下首支鎖定16強資格的球隊。此仗助「紅軍」先開紀錄的穆罕默德沙拿，亦取得其效力球隊的第50個歐洲賽入球。

歐聯新制後首軍出線

有見歐聯出線形勢樂觀，利物浦此仗特意收起阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣、伊巴希馬干拿迪及加普等主力戰將，仍無礙翼鋒穆罕默德沙拿34分鐘接應居迪斯鍾斯妙傳單刀建功。換邊後有守將艾沙文迪「2黃1紅」被逐的客軍里爾，戰至62分鐘由前鋒約拿芬大衛扳平，不過5分鐘後，主隊中場哈維艾利洛禁區外起腳施射，皮球省中對方守將彈高後入網，紅軍亦憑此略為幸運的入球奠定勝局。

利物浦乘勇挫里爾後，不單以21分穩佔榜首兼提早鎖定16強一席，更是繼2021／22年球季後再次取得歐聯七連勝，就連助里爾扳回一城的約拿芬大衛，也表示心悅誠服，「這一刻而言，我認為利物浦稱得上是世上最佳球隊」。紅軍主帥史諾則未有自滿，反而直言球隊仍有很多不足之處，又表示16強面對排名較低的球隊未必有優勢，「他們可能比很多球隊都要強，只因新制而得到這個排名」。贏波功臣之一的沙拿，賽後就指自己可以達成此項紀錄「實在感到非常自豪，我當然希望這不是我在紅軍的最後1個歐戰入球」。

巴塞險勝賓菲加歐聯六連捷

艾華利斯領馬體會反勝藥廠

至於西甲「地上最強」巴塞隆拿則在另一場歐聯作客5：4力克葡超勁旅賓菲加，歐聯取六連捷後，以18分穩居次席。惟開賽僅兩分鐘已率先落後的巴塞，是役贏波過程相當驚險，其中客軍門將施捷施尼兩度犯錯曾令球隊落後至1：3，但主隊門將杜賓64分鐘亦有長傳變送禮，「助攻」予巴塞鋒將拉芬夏比洛尼頂入空門。最終巴塞有鋒將羅拔利雲度夫斯基及拉芬夏比洛尼各自梅開二度下，補時6分鐘方反勝對手而回。

巴塞主帥費歷克在這場「入球騷」後坦言：「這真是場瘋狂的比賽。賓菲加上半場表現出色，我們實在犯下太多低級失誤。換邊後我們改善了很多，製造大量入球機會，總算能贏波而回。」同時，另一西甲代表馬德里體育會也在上半場先落後的劣勢下，憑前鋒祖利安艾華利斯梅開二度，終以2：1反勝是役同有球員被逐終10人應戰的德甲「藥廠」利華古遜。

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