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體育
2025年1月23日星期四
港足主場憾負廣東失落省港盃 總比數輸2：3 客軍功臣拜合拉木主場球迷前慶入球惹衝突
西沙GO PARK開幕 王康傑轉項戰匹克球 江旻憓偕學生試玩
男單世一史拿輕取迪文亞延續澳網衛冕路 4強鬥舒爾頓
鄧吳配印尼大師賽出局 連續3賽一輪遊
占士三雙領湖人大勝巫師
體壇快訊：南華甲一決戰永倫
電視精選
紅軍先闖歐聯16強 挫里爾7戰全勝 功臣沙拿獻里程碑
多蒙特反負博軍各賽事四連敗 主帥沙軒下台
曼聯歐霸迎格流誓袋3分 艾摩廉冀前8出線
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【明報專訊】（請看附圖）
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