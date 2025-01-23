明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

男單世一史拿輕取迪文亞延續澳網衛冕路 4強鬥舒爾頓

【明報專訊】衛冕的意大利籍「世一」史拿昨於澳洲網球公開賽男單8強面對東道主的8號種子好手迪文亞，在主場未受太大考驗下，輕鬆直落3盤取勝，歷來10次交手全捷，將與美國籍21號種子的舒爾頓爭入決賽。

年僅23歲的史拿去年在澳網決賽反勝俄籍名將丹尼麥維迪夫，首次贏得大滿貫錦標。今屆重返英雄地，這名現已登上世界一哥寶座的球星表現漸入佳境，昨面對世界排名第8的澳洲籍星將迪文亞，首盤第4局戰至刁時初次打破對方發球局，並保住優勢先贏一盤6：3，其後他再合共5度破發下，再連贏兩盤6：2、6：1，直落3盤輕取對方晉級，將與22歲的美籍21號種子舒爾頓爭奪決賽席位；後者在同日另一場8強以盤數3：1力克意籍好手蘇尼高，職業生涯首次殺入澳網4強。

早前在16強時曾生病的史拿昨賽後道：「是的，在與魯尼交手時我的狀態不太好，曾感到暈眩，因此在這場8強的前一天我只練習了半小時，盡可能多點休息，而今（昨）天感覺好多了，或許因為我還年輕吧，一切都恢復得很快。」

施維雅達強勢闖女單4強遇姬絲

女單方面，波蘭籍次號種子的23歲世界二姐施維雅達昨於8強輕鬆直落兩盤6：1、6：2，淘汰8號號子的美籍好手艾瑪娜華露，今屆續未失一盤，繼2022年後再闖澳網4強；而19號種子的29歲美籍球手姬絲則以3：6、6：3、6：4，盤數2：1反勝28號種子的烏克蘭籍名將絲慧杜蓮娜，將在4強面對施維雅達。

上 / 下一篇新聞