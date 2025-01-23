男單世一史拿輕取迪文亞延續澳網衛冕路 4強鬥舒爾頓

年僅23歲的史拿去年在澳網決賽反勝俄籍名將丹尼麥維迪夫，首次贏得大滿貫錦標。今屆重返英雄地，這名現已登上世界一哥寶座的球星表現漸入佳境，昨面對世界排名第8的澳洲籍星將迪文亞，首盤第4局戰至刁時初次打破對方發球局，並保住優勢先贏一盤6：3，其後他再合共5度破發下，再連贏兩盤6：2、6：1，直落3盤輕取對方晉級，將與22歲的美籍21號種子舒爾頓爭奪決賽席位；後者在同日另一場8強以盤數3：1力克意籍好手蘇尼高，職業生涯首次殺入澳網4強。

早前在16強時曾生病的史拿昨賽後道：「是的，在與魯尼交手時我的狀態不太好，曾感到暈眩，因此在這場8強的前一天我只練習了半小時，盡可能多點休息，而今（昨）天感覺好多了，或許因為我還年輕吧，一切都恢復得很快。」

施維雅達強勢闖女單4強遇姬絲

女單方面，波蘭籍次號種子的23歲世界二姐施維雅達昨於8強輕鬆直落兩盤6：1、6：2，淘汰8號號子的美籍好手艾瑪娜華露，今屆續未失一盤，繼2022年後再闖澳網4強；而19號種子的29歲美籍球手姬絲則以3：6、6：3、6：4，盤數2：1反勝28號種子的烏克蘭籍名將絲慧杜蓮娜，將在4強面對施維雅達。