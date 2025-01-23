西沙GO PARK開幕 王康傑轉項戰匹克球 江旻憓偕學生試玩

啟動禮邀請政務司司長陳國基等擔任主禮嘉賓，並有學生和老師共約1000名嘉賓出席，活動期間，巴黎奧運女子重劍個人賽金牌得主江旻憓與學生即場試玩匹克球。

王康傑表示轉戰匹克球的契機源於越南贏得匹克球單打比賽，激發對該運動的興趣，並說：「網球方面的進步有限，但世界排名始終未能進入前100、200位，感到有點吃力。」他補充匹克球更適合其身形和反應速度，「目前雖未獲任何資助，所有比賽開支均靠獎金，但我認為能與頂尖選手一較高下，看到未來發展的希望」。

陳家豪偕妻姚潔貞渣馬參戰半馬

此外，今年渣打香港馬拉松將於下月9日舉行，前香港長跑代表陳家豪透露將與太太姚潔貞一同參加半馬賽，但笑言年紀漸長且經常勞損，今次不會追求名次。他又提到姚潔貞雖因不適未能到場，但她為出戰年底的全運會，盼今次比賽能跑出約1小時15分，「她現在狀態比去年好，上周日的10公里賽（聯合國兒童基金會慈善跑）也以34分58秒奪冠，看看港隊會否選她參加3月底在浙江嘉興市舉行的亞洲馬拉松錦標賽」。