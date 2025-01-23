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體育

港足主場憾負廣東失落省港盃 總比數輸2：3 客軍功臣拜合拉木主場球迷前慶入球惹衝突

【明報專訊】中國香港足球代表隊（港足）昨晚在香港大球場上演的第43屆省港盃次回合迎戰廣東。上半場先失守的港足換邊後一度靠射手劉家喬閃電扳平，惟仍以1：2不敵對手。在8278名觀眾入場下，以總比數2：3連續兩屆飲恨。廣東隊則第26次高舉獎盃。

港足上周首回合因被罰具爭議12碼，作客被廣東隊逼和1：1。港足此戰沿用上仗正選11人，伍瑋謙把守最後一關，亞歷斯祖、余煒廉、曾以行及曾樂圖組成防線；中場為胡晉銘和黃皓雋，李小恆與艾華在兩翼，鋒線則交由隊長史提芬彭利拿和劉家喬。廣東隊正選則有7個調動，其中上仗後備入替射入極刑的前國足後衛姜至鵬擔正。

劉家喬扳平難阻次回合主場負1：2

港足昨仗早段搶佔主動，開賽3分鐘艾華禁區人群中起腳，被敵軍後衛門前擋走；劉家喬9分鐘截得廣東後衛楊一鳴傳送，獨闖禁區外起腳被門將趙石接住。廣東隊戰至33分鐘偷襲得手，拜合拉木接應張昱東傳送，快伍瑋謙一步射入；該名國足射手建功後脫下球衣向港足球迷區展示，觸發兩軍球員衝突，其間有球迷向場內扔雜物。港足失守後禍不單行，39分鐘再有艾華因傷退下火線並由馬希偉入替，半場落後0：1。

港足換邊後首個攻勢，靠劉家喬從半場單人匹馬帶入禁區，擺脫回防廣東守衛用左腳施射近柱得手，比賽重開僅24秒閃電扳平。惟廣東完場前3分鐘藉拜合拉木右路發難傳中，後備上陣的前鋒夏達龍力壓亞歷斯祖頭槌破網再次領先；一眾廣東球員再次衝向港足球迷面前慶祝，再引發兩軍衝突。拜合拉木補時階段領黃一紅被逐，離開球場時再遇球迷扔雜物，賽會一度廣播呼籲球迷冷靜。港足終以1：2惜敗，總比數輸2：3，連續兩屆飲恨。

拜合拉木昨仗舉動成為全場焦點，他賽後向香港傳媒解釋慶祝因由時說：「最近有很多人質疑我的能力，然後我入球很開心，沒有控制自己情緒。（構成衝突）肯定是我做得不對，理解港足球員激動。」他又認為，作客受「特別招呼」乃平常事，「因為每個球迷都喜歡自己的球隊」。廣東隊主教練周穗安在賽後記者會表示，今仗入球的兩名球員均是首次參加省港盃，指兩人或因建功過於高興「忘記邊面係主隊球迷」，「如有不尊重的地方，希望大家諒解」。

艾華斥對手行為「瘋狂」

廣東主帥稱或因忘形盼諒解

港足鋒將艾華在拜合拉木的忘形慶祝後，曾走向對方理論，賽後直斥廣東球員行為「瘋狂」，「他們應保持專業，不能欺負我們的球迷」。而在港足失第2球後同表現激動的曾以行，賽後冷靜下來道：「對方選擇怎麼慶祝，我們沒辦法控制。回想起來，唯一可以控制的是不失球，但我們做不到。」曾以行末段錯失一次扳平良機，承認對此自責，「尤其在這日那麼多球迷吶喊，想讓他們帶一些東西回家，好無奈比賽輸了，無法與大家開心慶祝。很對不起球迷和球隊，要記住這份遺憾和痛苦」。

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