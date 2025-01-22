港隔35年再辦桌球排名賽 3月4至9啟德上演 奧蘇卓林普勢「主場」亮相

賽事於2015年首辦，今屆破天荒移師英國以外上演；賽事總獎金由38萬鎊增至70萬鎊（約668萬港元），冠軍獎金由10萬鎊增至18萬鎊（約172萬港元），兩者均創下歷屆之最。除了去年相繼透過優才計劃成為香港居民的「火箭」奧蘇利雲及「準神」卓林普，沙比、基倫威爾遜及丁俊暉等頂級球手亦有望來港獻技。

昨出席記招的世界桌球巡迴賽（WST）總裁Simon Brownell致辭時提到，2022年於紅館上演的香港世界桌球大師賽打破桌球賽事歷來最多觀眾紀錄，希望3月在容納5000人的啟德體藝館，再譜寫巡迴賽歷史。協辦賽事的中國香港桌球總會主席羅永聰則希望透過大獎賽展示香港承辦大賽能力，並顯示桌球仍是香港重要的軟實力。

傅家俊無緣正賽將表演賽獻技

憂桌球遭降格 冀體院酌情處理

香港首席桌球手傅家俊目前賽季排名僅第75位，3月無緣主場出戰，但仍會出席表演賽。他認為大獎賽與其他巡迴賽的最大分別，在於參賽者全屬高手，強強對碰甚少悶場，「大獎賽只得全季狀態最好的32人參加，不用等待抽籤已知戲碼好看，每一場都似決賽」。

桌球正面臨在香港體育學院精英項目評級降格危機，傅家俊認為體院評分準則明確，「要做嘅都做晒」，重申每項運動歷史背景不同應彈性審視，「網球、高爾夫球都不是以亞運和奧運為重點，而是以四大滿貫為目標。若以同一張白紙黑字斷定某些運動不達標，我覺得並不合適，還是希望每個項目酌情處理」。

至於賽事票價由80至2580港元不等，下周一早上8時18分起於快達票及大麥網開售。比賽每日分下午及晚上時段，每個時段各有兩仗上演。

港桌球學院同期啟德零售館開幕

此外，世界職業桌球協會（WPBSA）宣布與賽事聯合主辦單位鋒體育推廣有限公司在啟德零售館成立香港桌球學院，將在賽事期間開幕。羅永聰認為桌球學院將是一個好示範，讓政府檢視桌球室年齡限制，「若屆時請到頂級球手交流，但仍要列明不准穿校服、年齡限制等規範，這是窒礙桌球發展，難道擔心小朋友不適合在體育園？桌球室並非如外人看港產片所想般兒童不宜」。