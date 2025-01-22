報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年1月22日星期三
港足回師大球場再戰廣東爭冠 幾近原陣迎敵 戴雅諾盼延續首回合競爭力
佐高域反勝艾卡拉斯闖4強 鬥「世二」薩維利夫爭入澳網男單決賽
PSG曼城歐聯背水一戰 哥迪奧拿視最後兩輪如決賽
領皇馬迎薩軍前穩軍心 安帥：無意他投
車路士擒狼取新年聯賽首捷 馬度基為「截糊」致歉
巴塞會長拿樸達恭賀蛇年 西盃8強遇華倫西亞
電視精選
港隔35年再辦桌球排名賽 3月4至9啟德上演 奧蘇卓林普勢「主場」亮相
吳英倫印尼大師賽闖正賽遇李詩灃
咸美頓向新東家報到 稱成為法拉利車手「美夢成真」
體壇快訊：永倫挫衛冕東方闖甲一決賽
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港足回師大球場再戰廣東爭冠 幾近原陣迎敵 戴雅諾盼延續首回合競爭力
佐高域反勝艾卡拉斯闖4強 鬥「世二」薩維利夫爭入澳網男單決賽
PSG曼城歐聯背水一戰 哥迪奧拿視最後兩輪如決賽
領皇馬迎薩軍前穩軍心 安帥：無意他投
車路士擒狼取新年聯賽首捷 馬度基為「截糊」致歉
巴塞會長拿樸達恭賀蛇年 西盃8強遇華倫西亞
電視精選
港隔35年再辦桌球排名賽 3月4至9啟德上演 奧蘇卓林普勢「主場」亮相
吳英倫印尼大師賽闖正賽遇李詩灃
咸美頓向新東家報到 稱成為法拉利車手「美夢成真」
體壇快訊：永倫挫衛冕東方闖甲一決賽
港足回師大球場再戰廣東爭冠 幾近原陣迎敵 戴雅諾盼延續首回合競爭力
佐高域反勝艾卡拉斯闖4強 鬥「世二」薩維利夫爭入澳網男單決賽
PSG曼城歐聯背水一戰 哥迪奧拿視最後兩輪如決賽
領皇馬迎薩軍前穩軍心 安帥：無意他投
車路士擒狼取新年聯賽首捷 馬度基為「截糊」致歉
巴塞會長拿樸達恭賀蛇年 西盃8強遇華倫西亞
港隔35年再辦桌球排名賽 3月4至9啟德上演 奧蘇卓林普勢「主場」亮相
吳英倫印尼大師賽闖正賽遇李詩灃
咸美頓向新東家報到 稱成為法拉利車手「美夢成真」
體壇快訊：永倫挫衛冕東方闖甲一決賽
prev
next